В Херсоне родители школьников и студентов получили первые выплаты в 10 тысяч рублей
Родители херсонских школьников и студентов колледжей получили первые выплаты в размере 10 000 рублей. Об этом сообщила в телеграм-канале заместитель главы администрации области Екатерина Губарева.
"С целью дополнительной социальной поддержки семей с детьми Правительство Херсонской области выделяет единовременную выплату в размере 10 000 рублей на каждого школьника", — написала она, добавив, что ранее в администрации подробно рассказывали, как оформить выплату.
Губарева напомнила, что, по данным на 13 сентября, заявления на выплату единовременной помощи написало около 14 тысяч родителей в регионе. Всего на данный вид пособия в Херсоне и области может претендовать 22 тысячи человек, уточнила она.
Ранее Лайф сообщал, что в России с 1 октября изменится размер и порядок получения социальных выплат. Но, чтобы не потерять часть денег, определённым категориям льготников до этой даты нужно успеть подать заявления в ПФР.
ТАСС / Сергей Мальгавко