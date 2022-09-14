В Херсоне родители школьников и студентов получили первые выплаты в 10 тысяч рублей

Родители херсонских школьников и студентов колледжей получили первые выплаты в размере 10 000 рублей. Об этом сообщила в телеграм-канале заместитель главы администрации области Екатерина Губарева.

"С целью дополнительной социальной поддержки семей с детьми Правительство Херсонской области выделяет единовременную выплату в размере 10 000 рублей на каждого школьника", — написала она, добавив, что ранее в администрации подробно рассказывали, как оформить выплату.

Губарева напомнила, что, по данным на 13 сентября, заявления на выплату единовременной помощи написало около 14 тысяч родителей в регионе. Всего на данный вид пособия в Херсоне и области может претендовать 22 тысячи человек, уточнила она.