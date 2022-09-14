Терапевт раскрыла три последствия отказа от кофе

Когда человек каждое утро пьёт кофе и не представляет начало дня без этого ритуала — это зависимость, а любая зависимость — это "нездоровая история", заявила газете "Вечерняя Москва" врач-терапевт Ирина Ярцева.

"Чрезмерное употребление кофе может привести к обезвоживанию организма, поэтому не рекомендуется пить его очень часто", — сообщила Ярцева.

Эксперт подчеркнула, что кофе противопоказан людям с заболеваниями ЖКТ, аллергиями и высыпаниями на коже, высоким и нестабильным давлением. Исключить напиток из рациона врач рекомендовала и людям пожилого возраста, потому как они не могут осознать степень обезвоженности собственного организма. При этом эксперт отметила, что одномоментно избавиться от привычки пить кофе невозможно без провоцирования новой зависимости. Поэтому устранять кофейную зависимость рекомендуется маленькими шагами: нормализовать режим сна, чаще заниматься физической активностью, следить за рационом питания, работать со стрессом.

Эксперт подчеркнула, что кофе нельзя сам по себе считать особо вредным напитком, опасность кроется в частоте его употребления. Так, почти убрав из рациона кофе, человек автоматически уменьшает нагрузку на почки и позволяет стабилизироваться работе органов. Также у него нормализуются давление и водный баланс.