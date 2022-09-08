С 1 октября изменится размер и порядок получения социальных выплат: Кому сделают прибавку До 1 октября определённым категориям льготников нужно подать заявления в ПФР, иначе можно потерять часть денег. При этом со следующего месяца меры поддержки увеличатся. На сколько вырастут доплаты? 7 сентября, 21:40 Фото © ТАСС / EPA / Peter Komka

1 октября завершается льготный период подачи заявлений для получения пособия на детей от 8 до 17 лет. Соответствующие выплаты были предусмотрены с 1 апреля 2022 года или с месяца, в котором ребёнку исполнилось восемь лет. Они делаются семьям, в которых среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума. По заявлениям, поданным в октябре, деньги начнут поступать с месяца обращения за назначением выплат.

Семьям с несколькими детьми от 8 до 17 лет пособие выплачивается на каждого ребёнка. Тут надо учитывать один нюанс.

— Ежемесячное пособие выплачивается с того месяца, когда ребёнку исполнилось восемь лет, но не раньше 1 апреля 2022 года. В 17 лет выплата прекращается. По заявлениям, поданным до 1 октября 2022 года, деньги будут выплачены за период с 1 апреля 2022 года, но не ранее месяца достижения ребенком возраста восьми лет, — рассказал советник по правовым вопросам ООО "Юридическая группа "Совет" Александр Федотов.

Он также обратил внимание, что в сентябре 2022 года в России изменился порядок предоставления мер социальной поддержки. Большинство пособий и соцвыплат будут назначаться автоматически, без заявлений и справок.

ПФР предупреждает, что федеральные льготники до 1 октября 2022 года могут определиться, как они хотят получать набор социальных услуг с 1 января 2023 года: деньгами или в натуральном виде. К числу федеральных льготников относятся ветераны и участники Великой Отечественной войны; инвалиды, в том числе дети-инвалиды; участники войн и локальных конфликтов; участники ликвидации чернобыльской аварии, а также люди, пострадавшие от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Полный перечень льготников можно узнать в ПФР, он очень обширный.

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Набор социальных услуг (НСУ) предоставляется получателям ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и включает в себя лекарства и препараты для медицинского применения по рецептам, медицинские изделия по рецептам, специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов. Также в него входят путёвки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно.

В ПФР пояснили, что размер НСУ в денежном эквиваленте в 2022 году составляет 1313,44 рубля в месяц. Из них стоимость лекарств — 1011,64 рубля, путевки в санаторий — 156,5 рубля, проезда к месту лечения и обратно — 145,3 рубля. Отказаться в пользу денежного эквивалента или натуральной формы можно как от полного набора соцуслуг, так и частично. Допустим, оставить лекарства в натуральной форме, а расходы на путёвки и проезд брать деньгами.

— К выбору между льготами и денежным эквивалентом нужно подходить обдуманно. Если отказаться от натуральной льготы или одной из её частей, то затем ею нельзя будет воспользоваться в течение всего следующего года. Если же сохранить за собой право на натуральные льготы (часть льгот), то можно получить услуги в необходимом размере. Стоимость лекарств, путёвки и проезда к месту лечения и обратно заметно больше денежного эквивалента, — отметили в ПФР.

Стоит также учесть, что с I группой инвалидности дети имеют право на получение второй путёвки на санаторно-курортное лечение и на бесплатный проезд к месту лечения и обратно на тех же условиях для сопровождающего их взрослого.

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— Если ничего менять не требуется, то заявление подавать не нужно. Если же получатель НСУ решил изменить форму предоставления льготы, то до 1 октября 2022 года нужно подать заявление в Пенсионный фонд, — добавил Александр Федотов.

По его словам, также в октябре 2022 года отдельные категории граждан получат новые меры соцподдержки. Например, делаются единовременные выплаты ко Дню пожилого человека, который отмечается в России 1 октября. Впрочем, суммы в разных регионах разные. Выплаты проводятся по инициативе местных властей. Соответственно, сроки перечисления денег и их суммы в разных районах страны отличаются друг от друга.

Александр Федотов привёл пример Ямало-Ненецкого автономного округа. Там в 2022 году размер выплаты составит 1122 рубля. Деньги придут примерно 50 000 пенсионерам региона — женщинам старше 60 и мужчинам старше 65 лет. Если выплаты не поступят автоматически, юрист рекомендует обратиться с заявлением в МФЦ.

— В некоторых регионах будут проиндексированы социальные выплаты с 1 октября. Так, к примеру, в Рязанской области повышается размер детских пособий на 1,04 процента. В Архангельской области с 1 октября 2022 года повышаются (индексируются) в 1,04 раза размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников государственных учреждений Архангельской области, — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

По её словам, в Ненецком автономном округе будут выплаты ко Дню пожилого человека. Получатели должны соответствовать определённым критериям по возрасту, стажу и группам инвалидности. Минимальная выплата составит 5000 рублей. Людям старше 70 лет, имеющим большой стаж работы и инвалидность, заплатят 16 000 рублей.

— Выплата назначается в беззаявительном порядке. Если человек впервые получил право на выплату, то нужно один раз обратиться с заявлением в органы социальной защиты населения, — добавила Оксана Красовская.

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Авторы Нина Важдаева