Изменились правила оплаты услуг ЖКХ: Каким будет порядок получения льгот и размер компенсаций Появились новые возможности для того, чтобы сэкономить на коммунальных платежах. Кому положены льготы и компенсации и на чём сейчас экономить нельзя? 4 сентября, 21:40 Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко

В августе и начале сентября в ряде регионов изменили правила выплаты жилищных субсидий. Условия получения льготы стали проще. Соответственно, больше людей получат компенсацию. Вырастут и суммы выплат. Например, с августа на Южном Урале с 18 до 23 лет повысили возраст детей-студентов в многодетных семьях, получающих субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Теперь её будут получать и люди, у которых расходы на услуги ЖКХ превышают установленный максимум. Для всех семей региона максимально допустимая доля затрат на ЖКХ — 22% от общего дохода. При этом для ряда льготных категорий, например одиноко проживающих пенсионеров, многодетных и одиноких мам, среднедушевой доход которых меньше прожиточного минимума или немного больше (в пределах 20%), допустимая доля расходов на услуги ЖКХ составляет 11%.

Ряд новшеств обсуждается и на федеральном уровне. Сейчас разрабатывается законопроект для внесения изменений в постановление правительства об изменении правил предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Он предусматривает возможность списания задолженности по социально значимым основаниям. К ним можно отнести, например, заболевание, инвалидность, смерть близкого родственника, увольнение с работы. Об этом рассказал ведущий юрист "Европейской юридической службы" Александр Спиридонов.

Впрочем, законопроект ещё не принят, но сэкономить на выплатах можно уже сейчас. Льготы по оплате ЖКУ, как правило, предоставляются регионами. Субсидии могут получить люди, расходы которых на оплату жилья и коммунальных услуг превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

— Размер субсидий зависит от размера расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных исходя из региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчёта субсидий, и из регионального стандарта максимально допустимой доли расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, — рассказал ведущий юрист "Европейской юридической службы" Александр Спиридонов.

По его словам, право на такую льготу имеют пользователи жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, наниматели по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда, члены жилищных кооперативов и собственники жилых помещений.

— Субсидии не предоставляются гражданам при наличии у них подтверждённой вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате ЖКУ, которая образовалась не более чем за три последних года. Как правило, субсидии представляют собой денежную компенсацию. По закону субъекта РФ может быть предусмотрено предоставление субсидии в виде перечисления денег человеку, которым вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги (ст. 159 ЖК РФ), — рассказал Александр Спиридонов.

Юрист отметил, что дополнительные меры социальной поддержки по оплате услуг ЖКХ устанавливаются на уровне субъектов РФ. Например, в Москве женщинам, достигшим 55 лет, и мужчинам, достигшим 60 лет, имеющим страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости, либо звание "Ветеран труда" или "Ветеран военной службы", плата за жилое помещение и коммунальные услуги устанавливается в размере 50%.

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

С 1 сентября 2022 года вносится важное изменение в Правила содержания общего имущества дома. Об этом рассказал советник по правовым вопросам юридической группы "Совет" Александр Федотов.

— Скорректирован состав расходов на содержание общего имущества. Если раньше собственники зачастую платили за коммунальные ресурсы по нормативу, который мог быть меньше или больше фактического потребления, то теперь потребители оплатят то, что насчитал общедомовой счётчик. Если собственники потребляют ресурсы экономно, то разница будет в пользу потребителей. Если же собственники на общем собрании не решили оплачивать фактическое потребление ежемесячно, то будут раз в год получать перерасчёт платы по показаниям счётчика, — рассказал Александр Федотов.

По его словам, в таком случае изменения могут быть и в сторону доплаты. Кроме того, теперь в платёжке отдельной строчкой будут прописывать сумму за общедомовое водоотведение. Раньше эту статью расходов включали в содержание дома.

— Законных способов экономить на ЖКХ много. Например, можно заменить все счётчики на новые современные приборы, заменить все лампочки на энергосберегающие, следить за потреблением ресурсов, вовремя закрывать воду и гасить свет. Правда, сэкономить таким образом много не получится. В среднем более рациональный подход к использованию ЖКУ позволяет уменьшить платёжку на 200–500 рублей в месяц. Стоит предупредить, что не нужно пользоваться незаконными способами снизить платёж, — рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Так, современные приборы учёта воды оснащены защитой от самых популярных устройств и имеют специальные пломбы, которые могут показать, пытался ли хозяин воздействовать на счётчик нелегальными способами. Если жители многоквартирных домов начнут подключаться к ресурсам в обход счётчиков, выявить это можно, сверяя расход с общедомовыми приборами учёта. В таком случае, согласно ст. 7.19 КоАП РФ, нарушителю закона придётся заплатить штраф от 10 000 до 15 000 рублей.

Есть и ещё одно новшество, которое нужно учитывать жильцам многоквартирных домов. С 1 сентября вступил в силу федеральный закон, который запрещает договоры и сделки, в результате которых в жилом помещении возникают доли общей площадью менее шести квадратных метров. Запрет не распространяется на те случаи, когда право собственности возникло в силу закона. Например, квартира была получена по наследству или размер долей оказался меньше в результате приватизации.

Фото © ТАСС / Роман Храмовник Экономите ли вы на коммунальных платежах? 0 Да, стараюсь снизить расходы Да, получаю компенсации и льготы Нет, не вникаю в стоимость услуг ЖКХ Нет, но задумываюсь об этом

Авторы Нина Важдаева