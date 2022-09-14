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14 сентября, 12:13

Сила природы: В Омске дерево проросло из ветхой пятиэтажки, не видевшей ремонта с прошлого века

В Омске дерево проросло из ветхой пятиэтажки, где ремонт не делался с прошлого века

Сибирская природа настолько суровая, что в Омске на улице 50-летия Профсоюзов дерево проросло из обычной ветхой, но при этом заселённой пятиэтажки, где ремонт в последний раз делался ещё в прошлом веке.

Жители Омска сняли ветхую пятиэтажку с проросшим деревом. Видео © LIFE

Местные жители приметили жилой дом под номером 85 больше года назад. В июле 2021 года молодое и жизнелюбивое растение было замечено даже на "Гугл-картах". Теперь же оно возмужало, окрепло и уверенно смотрит на своих "товарищей" с высоты пятого этажа.

Однако есть загвоздка: дерево может упасть, если пятиэтажка рассыплется от ветхости. Местные жители бьют тревогу и снимают на видео "убитый" подъезд, где местами нет штукатурки и почти не осталось целых окон. При этом если власти примут верное решение и наконец отремонтируют дом, то одним выстрелом смогут убить двух зайцев — и людей спасут, и дерево.

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Ранее Лайф писал, что в Омске обрушилась часть жилого пятиэтажного дома по улице 20-го Партсъезда. Известно, что здание построено в 1966 году. Причём в доме и ранее происходили коммунальные аварии: так, месяц назад в подвале случился прорыв в канализации, а до этого жильцы жаловались на обрушение кирпичной кладки с торцевой стены.

Обложка ©

LIFE

Николь Вербер

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