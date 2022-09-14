Сила природы: В Омске дерево проросло из ветхой пятиэтажки, не видевшей ремонта с прошлого века

Сибирская природа настолько суровая, что в Омске на улице 50-летия Профсоюзов дерево проросло из обычной ветхой, но при этом заселённой пятиэтажки, где ремонт в последний раз делался ещё в прошлом веке.

Жители Омска сняли ветхую пятиэтажку с проросшим деревом. Видео © LIFE

Местные жители приметили жилой дом под номером 85 больше года назад. В июле 2021 года молодое и жизнелюбивое растение было замечено даже на "Гугл-картах". Теперь же оно возмужало, окрепло и уверенно смотрит на своих "товарищей" с высоты пятого этажа.

Однако есть загвоздка: дерево может упасть, если пятиэтажка рассыплется от ветхости. Местные жители бьют тревогу и снимают на видео "убитый" подъезд, где местами нет штукатурки и почти не осталось целых окон. При этом если власти примут верное решение и наконец отремонтируют дом, то одним выстрелом смогут убить двух зайцев — и людей спасут, и дерево.