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14 сентября, 12:58

С Египетского моста в Петербурге пропали сфинксы

С Египетского моста в Санкт-Петербурге для реставрации демонтировали сфинксов

<p>Сфинкс с Египетского моста. Обложка © <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2022-09-14/sfinksy-vernutsya-na-egipetskiy-most-do-kontsa-2022-goda" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Петербургский дневник</a></p>

Сфинкс с Египетского моста. Обложка © Петербургский дневник

Сфинксов с Египетского моста в Северной столице демонтировали и отправили на реставрацию в Государственный музей городской скульптуры. Однако уже к концу 2022 года они вернутся на своё историческое место. Об этом в беседе с газетой "Петербургский дневник" рассказала начальник отдела памятников и мемориальных досок музея Екатерина Шишкина.

  • Сфинкс с Египетского моста. Фото © Петербургский дневник
    Сфинкс с Египетского моста. Фото © Петербургский дневник
  • Сфинкс с Египетского моста. Фото © Петербургский дневник
    Сфинкс с Египетского моста. Фото © Петербургский дневник
  • Сфинкс с Египетского моста. Фото © Петербургский дневник
    Сфинкс с Египетского моста. Фото © Петербургский дневник

Сфинкс с Египетского моста. Фото © Петербургский дневник

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"Сфинксы выполнены из чугуна. Этот материал в условиях нашего климата на открытом воздухе подвержен коррозии, поэтому было принято решение демонтировать фигуры и привести их в порядок, а затем вернуть на мост", — отметила Шишкина.

Перед специалистами стоит задача устранить очаги коррозии и восстановить красочный слой, повреждения которого уже выявили реставраторы. За свою историю сфинксы не раз становились жертвами местных вандалов, но, к счастью, больших увечий не получали. Также планируется, что реставраторы в ходе работ, возможных лишь в условиях мастерской, позолотят платки, которыми украшены фигуры сфинксов.

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Ранее Лайф писал, что в Санкт-Петербурге неизвестный "художник" нарисовал косые глаза бюсту Петронии Примы, жены императора Вителлия, в Летнем саду. В пресс-службе объединения "Сады Русского музея" пообещали, что скульптуру отчистят, но это будет непростая работа. Позже стало известно, что на глаза изуродованной наложили компрессы.

Николь Вербер

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