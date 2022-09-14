С Египетского моста в Петербурге пропали сфинксы

Сфинксов с Египетского моста в Северной столице демонтировали и отправили на реставрацию в Государственный музей городской скульптуры. Однако уже к концу 2022 года они вернутся на своё историческое место. Об этом в беседе с газетой "Петербургский дневник" рассказала начальник отдела памятников и мемориальных досок музея Екатерина Шишкина.







"Сфинксы выполнены из чугуна. Этот материал в условиях нашего климата на открытом воздухе подвержен коррозии, поэтому было принято решение демонтировать фигуры и привести их в порядок, а затем вернуть на мост", — отметила Шишкина.