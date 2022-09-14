С Египетского моста в Петербурге пропали сфинксы
С Египетского моста в Санкт-Петербурге для реставрации демонтировали сфинксов
Сфинкс с Египетского моста. Обложка © Петербургский дневник
Сфинксов с Египетского моста в Северной столице демонтировали и отправили на реставрацию в Государственный музей городской скульптуры. Однако уже к концу 2022 года они вернутся на своё историческое место. Об этом в беседе с газетой "Петербургский дневник" рассказала начальник отдела памятников и мемориальных досок музея Екатерина Шишкина.
"Сфинксы выполнены из чугуна. Этот материал в условиях нашего климата на открытом воздухе подвержен коррозии, поэтому было принято решение демонтировать фигуры и привести их в порядок, а затем вернуть на мост", — отметила Шишкина.
Перед специалистами стоит задача устранить очаги коррозии и восстановить красочный слой, повреждения которого уже выявили реставраторы. За свою историю сфинксы не раз становились жертвами местных вандалов, но, к счастью, больших увечий не получали. Также планируется, что реставраторы в ходе работ, возможных лишь в условиях мастерской, позолотят платки, которыми украшены фигуры сфинксов.
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