Эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств в России может начаться весной
Госдума одобрила в I чтении эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств
Госдума приняла в I чтении правительственный законопроект об эксперименте по онлайн-продаже лекарств, отпускаемых по рецепту. Как сообщается на сайте Думы, изменения вносятся в закон "Об обращении лекарственных средств".
Проведение эксперимента планируется в период с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026-го в Москве и Подмосковье, а также в Белгородской области. В рамках него на перечисленных территориях будет осуществляться онлайн-торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, которые отпускаются по рецепту.
Как считают в правительстве, это позволит обеспечить дополнительную поддержку субъектов малого предпринимательства на аптечном рынке, а также повысит доступность препаратов, отпускаемых по рецепту. При этом Министерство здравоохранения России утвердит перечень доступных для дистанционной торговли лекарств. Кроме того, законопроект также обязывает аптечные организации обеспечить идентификацию личности покупателя с личностью получателя. Иными словами, при получении лекарства придётся показывать паспорт.
При этом список регионов, участвующих в эксперименте, ко II чтению законопроекта планируется расширить.
Ранее Лайф писал, что Минздрав России обновил рекомендации по лечению коронавируса. Так, министерство добавило два новых препарата, которые помогут в борьбе с инфекцией: "Ингавирин" и комбинация нирматрелвира и ритонавира, известная под марками "Миробивир" и "Скайвира".
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