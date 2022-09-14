Эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств в России может начаться весной

Госдума приняла в I чтении правительственный законопроект об эксперименте по онлайн-продаже лекарств, отпускаемых по рецепту. Как сообщается на сайте Думы, изменения вносятся в закон "Об обращении лекарственных средств".

Проведение эксперимента планируется в период с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026-го в Москве и Подмосковье, а также в Белгородской области. В рамках него на перечисленных территориях будет осуществляться онлайн-торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, которые отпускаются по рецепту.

Как считают в правительстве, это позволит обеспечить дополнительную поддержку субъектов малого предпринимательства на аптечном рынке, а также повысит доступность препаратов, отпускаемых по рецепту. При этом Министерство здравоохранения России утвердит перечень доступных для дистанционной торговли лекарств. Кроме того, законопроект также обязывает аптечные организации обеспечить идентификацию личности покупателя с личностью получателя. Иными словами, при получении лекарства придётся показывать паспорт.

При этом список регионов, участвующих в эксперименте, ко II чтению законопроекта планируется расширить.