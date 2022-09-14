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Регион
Опубликовано 14 сентября 2022, 16:21

В КПРФ назвали фальсификацией письмо Зюганова Путину с просьбой о Кадырове

В КПРФ назвали фальсификацией письмо Геннадия Зюганова на имя Владимира Путина, которое политик якобы направил главе государства, попросив его не назначать главу Чечни Рамзана Кадырова на должность в Росгвардии. Такая информация ранее появилась в СМИ.

Как говорится в заявлении на сайте партии, поддельный характер документа, опубликованного ранее в одном из изданий, доказывается наличием фальшивой подписи лидера партии и такого же бланка. Более того, согласно заявлению коммунистов, подобные переписки Зюганов ведёт в качестве лидера фракции в Госдуме, используя соответствующий тип бланка.

"Считаем, что подобные шаги прямо нацелены на создание политических конфликтов с межнациональным оттенком, что особенно недопустимо в нашей большой многонациональной стране с глубокими интернациональными традициями", — говорится в заявлении.

В партии сообщили, что собираются обратиться в Следственный комитет, для того чтобы правоохранители провели расследование по факту публикации фейка.

Кадыров поручил составить списки желающих участвовать в спецоперации на Украине
Кадыров поручил составить списки желающих участвовать в спецоперации на Украине

Ранее Лайф писал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Владимир Путин якобы отверг согласие Украины не вступать в НАТО в начале спецоперации. Как утверждали западные СМИ, таких гарантий от Киева добился замглавы Администрации Президента РФ.

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ТАСС / Михаил Климентьев

Матвей Шандрыголов
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