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14 сентября, 14:03

"Торпедо" обыграло "Сочи" в Кубке России, одержав первую победу в сезоне

Московское "Торпедо" в выездном матче второго тура группового этапа Кубка России обыграло футбольный клуб "Сочи" со счётом 3:1.

Активнее встречу начали южане, что привело к голу Батырева. Однако после перерыва столичный коллектив взял игру в свои руки и сумел трижды забить: отличились Караев, Лебеденко и Рязанцев.

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Отметим, что для "Торпедо" это первая победа в текущем сезоне. До этого в активе москвичей была лишь одна ничья и серия поражений в РПЛ и Кубке страны.

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Футбольный клуб "Торпедо Москва"

Шамиль Гаджиев

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