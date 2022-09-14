"Торпедо" обыграло "Сочи" в Кубке России, одержав первую победу в сезоне

Активнее встречу начали южане, что привело к голу Батырева. Однако после перерыва столичный коллектив взял игру в свои руки и сумел трижды забить: отличились Караев, Лебеденко и Рязанцев.

Отметим, что для "Торпедо" это первая победа в текущем сезоне. До этого в активе москвичей была лишь одна ничья и серия поражений в РПЛ и Кубке страны.