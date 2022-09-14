Учёные рассказали, какая угроза электронных сигарет может проявиться через 10 лет

Группа специалистов из Института Фрэнсиса Крика озвучила потенциальную угрозу, с которой может столкнуться мир через десять лет из-за популярного сейчас курения электронных сигарет, об этом пишет издание The Independent. По словам учёных, такой вид употребления никотина всё же может вызывать рак лёгких.

Несмотря на репутацию вейпинга как способа бросить обычные сигареты, такой метод употребления никотина сложно назвать безопасным, так считает Чарльз Свонтон, один из авторов соответствующего исследования. Учёные изучили данный вопрос, наблюдая за мышами и людьми, и выяснили, что каждый восьмой онкобольной в Британии никогда не курил.

Выяснилось, что пути возникновения раковой опухоли у некурящих и курящих людей разные. Так, из-за загрязнения воздуха может появиться воспаление, после которого последует заживление, вызывающее процесс активации спящих клеток, провоцирующих развитие онкологии. Учёные считают, что электронные сигареты способны на тот же эффект. При этом медики признают, что вейпинг безопаснее курения обычных сигарет, однако долгосрочное влияние такого увлечения пока неясно.