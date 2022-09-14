Названы вакансии в Петербурге с зарплатой в 300 тысяч рублей

В числе наиболее высокооплачиваемых вакансий сентября в Северной столице оказались сварщик универсал и ортопед-травматолог, пишет газета "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу SuperJob.

Топ возглавила вакансия менеджера по продажам. Соискателю на эту должность предлагают 300 тысяч рублей в месяц. На второй строчке Hotel manager for the Luxury Hotel — от 200 тысяч рублей. Топ-3 замкнул сварщик-универсал — 200 тысяч рублей. Далее следует врач – ортопед-травматолог с зарплатой в 170 тысяч рублей.