Названы вакансии в Петербурге с зарплатой в 300 тысяч рублей
В числе наиболее высокооплачиваемых вакансий сентября в Северной столице оказались сварщик универсал и ортопед-травматолог, пишет газета "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу SuperJob.
Топ возглавила вакансия менеджера по продажам. Соискателю на эту должность предлагают 300 тысяч рублей в месяц. На второй строчке Hotel manager for the Luxury Hotel — от 200 тысяч рублей. Топ-3 замкнул сварщик-универсал — 200 тысяч рублей. Далее следует врач – ортопед-травматолог с зарплатой в 170 тысяч рублей.
Ранее Лайф писал, что с января по август этого года в Северной столице на 103 тысячи человек возросло количество граждан, которые оформили статус самозанятых. На данный момент в городе насчитывается свыше 375 тысяч работающих на себя граждан.
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