Лучшие авторы Z-контента поддерживают защитников Донбасса и творчеством, и делами
В медиастудии Народного фронта в Москве подвели итоги десятой волны еженедельных конкурсов в рамках проекта "За нами правда". Победителей организаторы проекта и адресаты народного творчества решили поблагодарить лично. Авторы лучшего Z-контента получили фирменный мерч. Выбирать пришлось из более чем 2 750 000 работ.
Среди участников проекта есть те, кто поддерживает жителей Донбасса и освобождённых территорий не только творчеством, но и делами. Они участвуют в гуманитарной миссии, оказывают адресную волонтёрскую помощь.
Например, на конкурс проекта "За нами правда" детские рисунки в поддержку военных прислала Ирина Кугаевская. Она помогает жителям Донбасса с 2014 года. Среди них Елена и Влад, с которыми Ирина познакомилась через благотворительный фонд. Владу необходимы специальные лекарства для лечения тяжёлого заболевания, и Ирина регулярно отправляет для семьи медикаменты и продукты. Даже тот факт, что с подшефной семьёй она никогда не встречалась лично, не мешает доверительным отношениям.
"Каждый раз звоню им с тревогой. Боюсь, что на другом конце больше не ответят. Но когда слышу голос Лены, от сердца отлегает. Она с неизменным оптимизмом на вопрос "как вы?" говорит: "Да потихоньку, живём". Я уверена, что когда-нибудь приеду к Лене и Владу в гости", — поделилась своей историей участница конкурса.
Другая победительница — Евгения Виноградова — рассказала, что регулярно участвует в различных активностях в поддержку спецоперации. Например, она помогала в сборе гумпомощи для беженцев из ДНР и ЛНР.
"У меня старший брат — военный лётчик, он находится сейчас под Ростовом. Поэтому для меня важно поддержать наших защитников, которые рискуют своей жизнью ради избавления Донбасса от нацистов, ради мира на Украине", — отметила она.
Лучшим народным авторам Z-контента свою благодарность за поддержку выразили и военные корреспонденты. С начала спецоперации они практически живут в командировках, освещают самые важные этапы и переломные моменты, обеспечивают жителей России и других стран оперативной и объективной информацией о происходящем. Один из конкурсов проекта "За нами правда" как раз был посвящён поддержке военкоров. Жители России присылали для журналистов авторские стихотворения и песни. Так, например, Владимир Селивановский написал и исполнил композицию "Военкоры", в которой рассказывается о сражении за правду.
Принять участие в народном интернет-проекте "За нами правда" может каждый. Отправить свой контент, посмотреть работы единомышленников и поделиться в Интернете понравившимся изображением или видео всегда можно в официальных группах в "Одноклассниках" и во "ВКонтакте".
Кроме того, в рамках проектов "За нами правда" и "Всё для победы" любой желающий может отправить военнослужащим, принимающим участие в спецоперации, свои искренние слова поддержки. В минувшем месяце таких голосовых и текстовых сообщений поступило уже более 40 тысяч. Каждое послание организаторы передадут защитникам на передовую.
"Всего за несколько месяцев работы народного интернет-проекта "Молодёжки ОНФ" "За нами правда" авторы из разных регионов России и других стран мира прислали более 2,7 миллиона единиц контента. Это стихотворения и песни собственного сочинения, фото и видеоролики, графические материалы. И сегодня мы рады встретиться вновь, чтобы наградить участников конкурсов и также рассказать о первых результатах проекта "Всё для победы", который был организован Народным фронтом в поддержку воинских подразделений ДНР и ЛНР и позволил собрать уже более полутора миллиардов рублей", — рассказала участница команды "Молодёжки ОНФ" Александра Кашурникова.
Народный фронт