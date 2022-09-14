Пашинян заявил о гибели 105 армянских военных в ходе боёв с Азербайджаном
В ходе обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе погибло 105 военнослужащих Армении. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, выступая в парламенте на правительственном часе.
"На сегодняшний день, по уточнённым данным, погибли 105 военных", — сказал он.
Напомним: 13 сентября Армения заявила об ударах Азербайджана по приграничным городам. Затем ситуацию прокомментировали и в Баку: Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе. Премьер Армении Никол Пашинян уже переговорил с президентом России Владимиром Путиным, лидером Франции Эмманюэлем Макроном и главой Госдепа США Энтони Блинкеном.
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