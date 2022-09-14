Зеленский снова опубликовал фото бойца ВСУ в форме с эмблемой дивизии СС "Мёртвая голова"
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своём Telegram-канале фотографии с украинскими солдатами, где на форме одного из бойцов пользователи заметили нашивку с эмблемой немецкой дивизии СС "Мёртвая голова".
Фотографии были сделаны в рамках визита Зеленского в Изюм 14 сентября. На одной из них украинский военнослужащий стоит спиной к президенту Украины, на экипировке бойца можно разглядеть нацистскую эмблему.
В этом году 9 мая Зеленский уже публиковал в соцсети серию скандальных снимков, на одном из которых у украинского военного заметили эмблему дивизии СС "Мёртвая голова". В тот же день пост был отредактирован, а фото с нацистской символикой на форме солдата ВСУ — удалено.
Telegram / Владимир Зеленский