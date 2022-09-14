Глава ЕК фон дер Ляйен предложила европейцам отправить счета за газ и свет в Москву

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен посоветовала европейцам отправить возросшие счета за газ и электричество в Москву. Так она ответила евродепутату движения "Неподчинившаяся Франция" Манон Обри, которая принесла на пленарную сессию Европарламента 14 сентября полученные от соотечественников счета.

Она заявила главе ЕК, что некоторые из них "не знают, смогут ли они оплатить отопление и хватит ли им денег на пропитание этой зимой". Французский евродепутат также отметила, что нынешний кризис в Европе "не для всех", поскольку у акционеров крупнейших компаний, наоборот, выросли дивиденды. Обри назвала кризис результатом далеко не только лишь конфликта на Украине, а продуктом "экономической системы, провалы которой вы сейчас вынуждены констатировать".

"Счета, которые вы показали нам, — да, как говорят французы, они "невыносимы". Но знаете что? Отправьте эти счета в Москву, вот там их место, там их происхождение", — сказала в ответ Урсула фон дер Ляйен по-французски.