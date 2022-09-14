Последствия ночного жора: Время приёма пищи может влиять на настроение и тревожность, выяснили учёные

Оказывается, приём пищи в тёмное время суток может сказаться на психическом здоровье человека. Как выяснили учёные, если идти на поводу у "ночного жора", можно повысить уровень тревожности и депрессии. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Специалисты провели эксперимент с участием 12 мужчин и семи женщин в возрасте от 26 лет до 31 года, которые прошли вынужденную биологическую "десинхронизацию": подопытные почти месяц находились в тусклом помещении, что позволило изменить их восприятие времени. Причём уже к четвёртому "дню" их поведенческие циклы изменились настолько, что нарушили циркадные ритмы.

Учёные разделили их на две группы, одна из которых питалась в соответствии с 28-часовым циклом — и днём, и ночью, как ночные работники, а вторая — в соответствии с 24-часовым циклом, то есть только днём. Так, у первых испытуемых уровень настроения, схожий с депрессией, поднялся на 26%, а напоминающий тревогу — на 16%.

Таким образом учёные выявили, что время приёма пищи является новой стратегией улучшения настроения у людей, которые испытывают нарушение циркадных ритмов. По их словам, особенно это касается ночных работников, а также тех, кто работает посменно. Все они испытывают несоответствие между центральными циркадными часами в мозге и циклами сна и бодрствования, а также голодания и приёма пищи.