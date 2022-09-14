Последствия ночного жора: Время приёма пищи может влиять на настроение и тревожность, выяснили учёные
PNAS: Учёные выяснили, что ночной приём пищи может нанести вред психическому здоровью
Оказывается, приём пищи в тёмное время суток может сказаться на психическом здоровье человека. Как выяснили учёные, если идти на поводу у "ночного жора", можно повысить уровень тревожности и депрессии. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
Специалисты провели эксперимент с участием 12 мужчин и семи женщин в возрасте от 26 лет до 31 года, которые прошли вынужденную биологическую "десинхронизацию": подопытные почти месяц находились в тусклом помещении, что позволило изменить их восприятие времени. Причём уже к четвёртому "дню" их поведенческие циклы изменились настолько, что нарушили циркадные ритмы.
Учёные разделили их на две группы, одна из которых питалась в соответствии с 28-часовым циклом — и днём, и ночью, как ночные работники, а вторая — в соответствии с 24-часовым циклом, то есть только днём. Так, у первых испытуемых уровень настроения, схожий с депрессией, поднялся на 26%, а напоминающий тревогу — на 16%.
Таким образом учёные выявили, что время приёма пищи является новой стратегией улучшения настроения у людей, которые испытывают нарушение циркадных ритмов. По их словам, особенно это касается ночных работников, а также тех, кто работает посменно. Все они испытывают несоответствие между центральными циркадными часами в мозге и циклами сна и бодрствования, а также голодания и приёма пищи.
А ранее учёные из Рурского университета Бохума заявили, что ежедневный отказ от соцсетей всего на 30 минут позволяет сократить уровень депрессии. Они провели эксперимент, в котором приняло участие 642 человека. Подопытных разделили на четыре группы. Так, одна, например, сократила своё пребывание в Интернете, а вторую заставили заниматься спортом на 30 минут больше ежедневно.
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