Последствия ночного жора: Время приёма пищи может влиять на настроение и тревожность, выяснили учёные

Оказывается, приём пищи в тёмное время суток может сказаться на психическом здоровье человека. Как выяснили учёные, если идти на поводу у "ночного жора", можно повысить уровень тревожности и депрессии. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).