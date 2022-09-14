Российские вакцины против новой коронавирусной инфекции не менее эффективны и от нового штамма. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным в среду сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова заверила Путина, что российские вакцины от коронавируса защищают от нового штамма. Видео © LIFE

В ходе беседы глава государства поинтересовался у неё, действует ли отечественная прививка "пускай не такого злобного, но всё-таки вредного" штамма.

"Коллеги, которые производят вакцины, говорят, что да, она защищает, и прививаться сегодня нужно, и прививочная кампания против ковида сегодня продолжается", — отметила Попова.