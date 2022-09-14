В России выявили 51 735 случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом информирует в пятницу оперативный штаб. Кроме того, за последние 24 часа зафиксировано 98 летальных исходов из-за ковида, а ещё 50 251 пациент полностью выздоровел после болезни.

Всего с начала пандемии в России и до сегодняшнего дня известно о 20 208 878 случаях заражения коронавирусом. Вместе с тем 385 628 смертей за тот же срок медики связывают с ковидом.