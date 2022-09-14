В России выявили 51 735 случаев заражения коронавирусом за сутки
В России выявили 51 735 случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом информирует в пятницу оперативный штаб. Кроме того, за последние 24 часа зафиксировано 98 летальных исходов из-за ковида, а ещё 50 251 пациент полностью выздоровел после болезни.
Всего с начала пандемии в России и до сегодняшнего дня известно о 20 208 878 случаях заражения коронавирусом. Вместе с тем 385 628 смертей за тот же срок медики связывают с ковидом.
Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что всего 5% пациентов с коронавирусом в Москве лечатся в больницах, а остальные 95% — амбулаторно. Он подчеркнул, что часто болезнь проходит в лёгкой форме. А директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что штамм коронавируса "омикрон" в четыре раза заразнее уханьского варианта, поэтому важно делать прививки и соблюдать все меры профилактики. Лайф собрал советы вирусологов о способах защиты от ковида на фоне роста заболеваемости.