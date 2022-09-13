Вирусолог перечислил главные способы защиты от ковида

Российский вирусолог и директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов рассказал Лайфу, как защитить себя от ковида в период наблюдающегося роста числа заболевших. По словам специалиста, рекомендации остаются прежними.

В первую очередь следует избегать контактов с людьми, имеющими симптомы респираторного заболевания. Колбасов также рекомендует пройти курс ревакцинации. Сейчас не следует посещать места скопления людей, а при повышении температуры лучше оставаться дома во избежание риска стать разносчиком инфекции. Масочный режим и социальная дистанция тоже важны, хоть и носят рекомендательный характер. Эти меры снижают риск распространения ковида.

"Единственным инструментом, который позволяет определить коронавирус, был и остаётся результат лабораторных исследований", — добавил Колбасов.