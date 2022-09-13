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13 сентября, 12:42

Вирусолог перечислил главные способы защиты от ковида

Вирусолог Колбасов рассказал о способах защиты от ковида на фоне роста заболеваемости

Российский вирусолог и директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов рассказал Лайфу, как защитить себя от ковида в период наблюдающегося роста числа заболевших. По словам специалиста, рекомендации остаются прежними.

В первую очередь следует избегать контактов с людьми, имеющими симптомы респираторного заболевания. Колбасов также рекомендует пройти курс ревакцинации. Сейчас не следует посещать места скопления людей, а при повышении температуры лучше оставаться дома во избежание риска стать разносчиком инфекции. Масочный режим и социальная дистанция тоже важны, хоть и носят рекомендательный характер. Эти меры снижают риск распространения ковида.

"Единственным инструментом, который позволяет определить коронавирус, был и остаётся результат лабораторных исследований", — добавил Колбасов.

В России впервые с 21 мая зафиксировано более 100 смертей от ковида за сутки

В России впервые с 21 мая зафиксировано более 100 смертей от ковида за сутки

Ранее Лайф писал, что в России начались клинические испытания назальной вакцины против гриппа и ковида. Сам препарат может быть выпущен уже в следующем году.

Обложка ©

Unsplash.com

Кристина Шайдуллина

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