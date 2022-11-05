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5 ноября, 11:24

Нейробиолог Дорохов рассказал, как музыка и запахи помогут справиться с ночными кошмарами

Швейцарские учёные разработали методику "перепрограммирования" сновидений с помощью музыки и ароматов, которая помогает людям избавляться от ночных кошмаров. Доктор биологических наук, заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов в беседе с RT рассказал, в чём заключается такой способ и действительно ли он работает.

Поясним, что исследователи предлагали добровольцам, у которых была эта проблема, днём слушать определённую музыку и вместе с этим прокручивать позитивный исход сновидений. Выяснилось, что когда те же композиции звучали снова рядом со спящим человеком, то он в итоге не жаловался на кошмары.

"Мы в нашей лаборатории тоже планируем начать применять эту методику для индуцирования сновидений. С помощью этого подхода можно попробовать "программировать" сны, чтобы наш мозг показывал ночью желаемые сновидения", — добавил Дорохов.

При этом, подчеркнул эксперт, проще "программировать" сновидения с помощью запахов, так как обонятельная система человека является очень древней и тесно связана с эмоциями. В результате люди смогут увидеть ночью истории, о которых услышали днём, вдыхая определённый аромат.

Кроме того, Дорохов рассказал о природе сновидений. По его словам, есть разные точки зрения по этому вопросу. Согласно одной из них, сны рассматриваются как итог нарушения нормальной работы мозга и случайные обрывки мыслей. Однако ряд учёных считает, что они связаны с адаптацией. Так, Мишель Жуве утверждал, что именно из-за обсуждения того, что люди видели по ночам, сформировалось человеческое сознание.

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Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

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