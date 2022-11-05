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5 ноября, 11:23

Российские средства ПВО сбили в ДНР украинский вертолёт Ми-8

Российские средства противовоздушной обороны сбили на территории ДНР украинский вертолёт Ми-8. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Угледар Донецкой Народной Республики сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", — сказал он.

Вместе с тем Вооружённые силы России перехватили 27 снарядов американской РСЗО HIMARS в районах населённых пунктов Ленинское, Моспино ДНР и Новая Каховка Херсонской области. При этом за сутки в воздухе было уничтожено девять БПЛА. Ликвидация осуществлялась в районе населённых пунктов Калининской, Садок и Томарино под Херсоном, а также Николаевка и Зелёный Гай в Донецкой Народной Республике.

Российские разведчики уничтожили наёмников из Польши в лесополосе в ходе СВО

Российские разведчики уничтожили наёмников из Польши в лесополосе в ходе СВО

Ранее Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили более 140 бойцов ВСУ на Купянском направлении. По его словам, были ликвидированы ещё танки и боевые машины.

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Wikipedia / Staff Sgt. David Carnahan

Светлана Оперук

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