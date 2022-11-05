Российские средства ПВО сбили в ДНР украинский вертолёт Ми-8

Вместе с тем Вооружённые силы России перехватили 27 снарядов американской РСЗО HIMARS в районах населённых пунктов Ленинское, Моспино ДНР и Новая Каховка Херсонской области. При этом за сутки в воздухе было уничтожено девять БПЛА. Ликвидация осуществлялась в районе населённых пунктов Калининской, Садок и Томарино под Херсоном, а также Николаевка и Зелёный Гай в Донецкой Народной Республике.