Российские разведчики уничтожили наёмников из Польши в лесополосе в ходе СВО

Министерство обороны России показало боевую работу подразделения разведки Западного военного округа в зоне спецоперации на Украине. Военнослужащим была поставлена задача выявить и уничтожить живую силу ВСУ и наёмников в заданном квадрате. Видео ведомство опубликовало в телеграм-канале.

Командир разведгруппы РФ — о работе специалистов в зоне спецоперации и ликвидации противника. Видео © Telegram / Минобороны России

"На наёмников нарвались, на поляков. Бой шёл в лесу, дистанция 30–50 метров была. То есть максимально близко, такой густой лес. И, как только они вышли, мы встретили их массированным огнём из стрелкового оружия и гранатомётов. Противник был уничтожен, было затрофеено их вооружение иностранного производства. У них не было шансов", — рассказал командир разведывательной группы.

Как указали в ведомстве, предварительная разведка местности с воздуха была проведена с использованием беспилотника, а затем военные разделились для нанесения ударов по группам противника. По завершении огневого воздействия подгруппа досмотра вышла в район и уничтожила противника огнём из стрелкового оружия и пулемётов.