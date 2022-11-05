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Регион
Опубликовано 5 ноября 2022, 05:14
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В Запорожской области назвали поставленную американцами задачу Зеленскому

Рогов считает, что в США поставили Зеленскому задачу достичь военных успехов к выборам

Перед украинским президентом Владимиром Зеленским поставлена задача достичь военных успехов к промежуточным выборам в США, которые состоятся 8 ноября. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"У меня нет сомнений в том, что у Зеленского налажено взаимодействие с Демократической партией. И понятное дело, что там перед ним ставятся задачи. Вряд ли он сам взял и решил бы именно к 8 ноября что-то показать", — приводит его слова ТАСС.

По мнению Рогова, в ближайшие дни украинские войска активизируют действия, ведь киевским силовикам напрямую спущен приказ Зеленского о необходимости успехов на фронте к американским выборам. При этом Вашингтону важен не результат, а пиар, уверен Рогов.

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"И если они не успеют в ответ получить по ушам, а будут кадры, что Украина вроде бы как наступает, то это можно продать как победу американским избирателям", — добавил он.

Не исключены военные действия на Запорожском направлении, заметил Рогов, и появление представителей батальона "Кракен", вставших в заградотряды, это только подтверждает.

Ранее Лайф писал, что наступление ВСУ у Сватова было "жёстко остановлено". По словам командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, на тот участок переброшено необходимое количество сил и средств российских военных.

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