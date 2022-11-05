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5 ноября, 04:35

Байден назвал Twitter "инструментом, извергающим ложь"

Байден обвинил купленный Маском Twitter в тотальном распространении лжи

Президент США Джо Байден прокомментировал покупку Twitter американским миллиардером Илоном Маском. Лидер США резко раскритиковал платформу, обвинив её в распространении лжи.

"А теперь то, о чём мы все беспокоимся: Илон Маск выходит и покупает инструмент, который рассылает... который извергает ложь по всему миру", — приводит Reuters слова Байдена.

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Между тем Илон Маск успел не только завладеть компанией Twitter, но и начать массовое сокращение штата. Часть работников уже получили уведомления об увольнении, а некоторые только начали подозревать о своём новом статусе, не сумев воспользоваться корпоративной почтой.

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Flickr / The White House

Анатолий Симоненко

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