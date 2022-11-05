Байден назвал Twitter "инструментом, извергающим ложь"

"А теперь то, о чём мы все беспокоимся: Илон Маск выходит и покупает инструмент, который рассылает... который извергает ложь по всему миру", — приводит Reuters слова Байдена.

Между тем Илон Маск успел не только завладеть компанией Twitter, но и начать массовое сокращение штата. Часть работников уже получили уведомления об увольнении, а некоторые только начали подозревать о своём новом статусе, не сумев воспользоваться корпоративной почтой.