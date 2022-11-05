Рухнула вся крыша: Масштабный пожар в Костроме унёс жизни пяти человек

В Костроме пять человек погибли при пожаре в кафе "Полигон", где пламя охватило площадь в три с половиной тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

В Костроме горит кафе "Полигон". Видео © LiFE

"В результате пожара пять человек погибли, четверо пострадали", — приводит ТАСС слова собеседника.

По данным агентства, по всей площади произошло обрушение кровли. Именно риск, что это случится, и мешал полноценному тушению пожара.