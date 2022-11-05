Рухнула вся крыша: Масштабный пожар в Костроме унёс жизни пяти человек
Жертвами пожара в Костроме стали пять человек
Пожар в Костроме. Фото © LiFE
В Костроме пять человек погибли при пожаре в кафе "Полигон", где пламя охватило площадь в три с половиной тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
В Костроме горит кафе "Полигон". Видео © LiFE
"В результате пожара пять человек погибли, четверо пострадали", — приводит ТАСС слова собеседника.
По данным агентства, по всей площади произошло обрушение кровли. Именно риск, что это случится, и мешал полноценному тушению пожара.
Как рассказывал Лайф, первое сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 02:37 мск, локализовать пожар удалось уже в 04:23. Изначально сообщалось только о пострадавших. Около 250 человек были эвакуированы из здания после прибытия первых пожарных расчётов.