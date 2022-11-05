В Костроме масштабно полыхает кафе "Полигон"

В Костроме загорелось кафе "Полигон". Огонь охватил площадь в три с половиной тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

В Костроме горит кафе "Полигон". Видео © ГУ МЧС РФ по Костромской области

"В 02:37 05.11.2022 г. в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Костромской области поступило сообщение о возгорании в г. Костроме, ул. Никитская. На место возгорания выехали подразделения Костромского пожарно-спасательного гарнизона", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Пришлось экстренно проводить эвакуацию из здания. Вывели более 200 человек. Пожару присвоен повышенный номер сложности. Информация о пострадавших не поступала.