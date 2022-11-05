Гастроэнтеролог пояснил, как сделать грибы полезнее

Пищевая ценность грибов во многом зависит от способа их приготовления, разные виды отличаются по составу. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. Он объяснил, что ежедневная норма белка в рационе человека в среднем составляет около 100 граммов.

"В сыроежках, например, порядка трёх граммов белка на 100 граммов продукта, в более благородных грибах — порядка пяти граммов. Маслята, лисички содержат по два грамма белка на 100 граммов продукта. В топ три по количеству белка входят грузди, белый гриб и подосиновик", — сказал Вялов в интервью радио Sputnik.

Как уточнил врач, белок сохраняется при варке или жарке, но есть и другой, более полезный способ приготовления. Врач рассказал, что если грибы высушить, то процентное содержание белка вырастет: порядка 30 или даже 40 граммов на 100 граммов продукта. Также, по словам специалиста, очень полезна засолка. Когда они квасятся, солятся или маринуются, происходит ферментация. В продукт попадают различного рода полезные бактерии, например маслянокислые, способные расщепить большие белковые структуры, которые мы не можем расщепить сами. Однако, предупредил кандидат медицинских наук, есть и противопоказания, в частности проблемы с кишечником.

"Например, раздражённый или воспалённый кишечник, дисбактериоз или послабление стула на регулярной основе. С осторожностью есть грибы нужно также людям, у которых есть тяжёлые заболевания почек: пиелонефрит, гломерулонефрит, почечная недостаточность. Таким пациентам нужно ограничивать количество белка в рационе", — заключил Вялов.