Лидеров Европы обвинили в утаивании реальных трат на Украину

Европейские лидеры боятся озвучить реальные суммы, которые требуются для восстановления Украины, чтобы не разозлить свои народы. Об этом пишет обозреватель American Conservative Брэдли Девлин.

"Отказываются говорить, опасаясь, что граждане различных европейских стран решат, что демократия Украины просто не стоит того, чтобы выкладывать для неё сотни миллиардов заработанных тяжёлым трудом денег, а тем более оставаться без тепла и других необходимых вещей этой зимой", — отмечает Девлин.

По его словам, европейские политики опасаются, что граждане могут отказаться инвестировать в Украину — и будут правы. Обозреватель также привёл позицию экономиста украинского происхождения из Калифорнийского университета Юрия Городниченко, который призывает подумать, сколько денег было потрачено на реконструкцию Ирака и Афганистана, а потом соотнести с теми усилиями, которые придётся вложить в восстановление Незалежной. По мнению экономиста, речь может идти о сумме от 500 миллиардов до триллиона долларов.