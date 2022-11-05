Попробуйте жить без света: Украинцам посоветовали не возвращаться из Европы

Украинцам, которые находятся в Европе, лучше не возвращаться в Киев. Такой совет дал жителям украинской столицы психолог Антон Марсович. Он напомнил, что в Киеве сейчас каждый день отключают свет, причём на срок до десяти часов в сумме.

"Рассказываю. Свет отключают два раза в день. По четыре-пять часов. Итого десять часов без света. Каждый день. График отключения плавает, подчиняясь генератору случайных чисел", — пишет Марсович.

Он также заявил, что перестаёт работать мобильный интернет, а на улицах помимо фонарей стали отключать и светофоры. Тем, кто находится в Париже, Берлине, Лондоне и других европейских городах, психолог посоветовал простой способ воссоздать атмосферу Киева: выключить свет на десять часов — "вот вы и дома". Он в шутку рекомендовать пожить так неделю, а потом осознать, что лучше не приезжать.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пожаловался, что в здании МИД Украины нет ни света, ни воды, ни отопления. Оно больше не подключено к коммунальным системам.