Кулеба пожаловался, что в здании МИД Украины нет ни света, ни воды, ни отопления

Здание украинского МИД больше не подключено к коммунальным системам страны. Об этом в эфире испанской радиостанции Cadena SER посетовал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, российские удары по ключевой инфраструктуре оставили дипломатов без тепла, воды и света.

"Тут довольно холодно, потому что мы отключены от системы отопления. Вчера у нас не было воды в здании, также были отключения в подаче электроэнергии, мы остались без электричества", — пожаловался Кулеба.