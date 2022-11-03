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Опубликовано 3 ноября 2022, 09:04

Кулеба пожаловался, что в здании МИД Украины нет ни света, ни воды, ни отопления

Глава МИД Украины Кулеба: Здание нашего министерства больше не подключено к коммунальным системам

Здание украинского МИД больше не подключено к коммунальным системам страны. Об этом в эфире испанской радиостанции Cadena SER посетовал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, российские удары по ключевой инфраструктуре оставили дипломатов без тепла, воды и света.

"Тут довольно холодно, потому что мы отключены от системы отопления. Вчера у нас не было воды в здании, также были отключения в подаче электроэнергии, мы остались без электричества", — пожаловался Кулеба.

Кулеба понадеялся, что отключение света приведёт к беби-буму на Украине, но есть одно но
Кулеба понадеялся, что отключение света приведёт к беби-буму на Украине, но есть одно но

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ударов Вооружённых сил России по всей стране поражено около 40% энергетической инфраструктуры. Однако регулярное отключение электричества в домах нравится далеко не всем украинцам. Так, жители Незалежной решили запустить в Сети флешмоб, в котором призвали максимально включать свет в квартирах.

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Shutterstock / Shyripa Alexandr

Марина Калегина
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