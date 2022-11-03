Семь кораблей вышли из портов Украины после возобновления зерновой сделки

Семь кораблей с 290 тысячами тонн продовольствия вышли из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный 3 ноября, спустя день после возобновления зерновой сделки. Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины.

Груз, который перевозят суда, предназначается для 43 стран Азии и Европы. Среди сельхозпродукции в том числе 29 тысяч тонн семян подсолнечника для Омана (корабль Esentepe) и 67 тысяч тонн кукурузы для Китая (корабль Key Night). В украинском ведомстве также подтвердили, что в рамках зерновой сделки экспортировано десять миллионов тонн агропродукции из Незалежной.