Семь кораблей вышли из портов Украины после возобновления зерновой сделки
Семь кораблей с 290 тысячами тонн продовольствия вышли из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный 3 ноября, спустя день после возобновления зерновой сделки. Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины.
Груз, который перевозят суда, предназначается для 43 стран Азии и Европы. Среди сельхозпродукции в том числе 29 тысяч тонн семян подсолнечника для Омана (корабль Esentepe) и 67 тысяч тонн кукурузы для Китая (корабль Key Night). В украинском ведомстве также подтвердили, что в рамках зерновой сделки экспортировано десять миллионов тонн агропродукции из Незалежной.
Напомним, 29 октября Россия заявила, что приостанавливает участие в зерновой сделке. Это произошло после атаки дронов ВСУ в акватории Севастопольской бухты на российские корабли Черноморского флота, которые обеспечивали безопасность вывоза сельхозкультур с Украины. Системе ПВО удалось отразить удары. 31 октября Минобороны РФ приостановило движение судов по зерновому коридору в Чёрном море. А 2 ноября стало известно, что Россия возобновляет участие в зерновой сделке, получив гарантии от Украины.
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