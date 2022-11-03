Журналист Караулов сообщил о проходящих в его доме обысках
Полиция проводит обыск в доме журналиста Андрея Караулова. По его словам, причиной тому стало заявление от главы "Ростеха" Сергея Чемезова.
"По заявлению Сергея Чемезова, статья "Клевета". Люди, вооружённые автоматами, попытались болгаркой вырезать ворота", — написал журналист в телеграм-канале.
Официально данную информацию пока не подтвердили. Сам Караулов сообщил телеграм-каналу SHOT, что находится в Дубае, где готовится к операции на сердце.
Ранее Лайф писал, что 26 октября в подмосковном доме журналистки и телеведущей Ксении Собчак прошли обыски. А днём ранее её коммерческий директор Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский были задержаны по обвинению в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Оба арестованы до 24 декабря. Сама Собчак уехала из России в Литву через Белоруссию по израильскому паспорту. В МВД РФ сообщили, что журналистка не уведомляла о получении гражданства Израиля, хотя закон к этому обязывает.
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ТАСС / Михаил Терещенко