Журналист Караулов сообщил о проходящих в его доме обысках

Полиция проводит обыск в доме журналиста Андрея Караулова. По его словам, причиной тому стало заявление от главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

"По заявлению Сергея Чемезова, статья "Клевета". Люди, вооружённые автоматами, попытались болгаркой вырезать ворота", — написал журналист в телеграм-канале.