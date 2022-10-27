"Ну совсем дураки": Богомолов впервые высказался об обысках в его квартире после отъезда Собчак

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной, режиссёр Константин Богомолов назвал "дураками" тех, кто распространяет сообщения об обысках у него дома после отъезда супруги, журналистки Ксении Собчак. В своём телеграм-канале он посмеялся над изданиями, которые публикуют данную информацию.

Константин Богомолов выложил фотографию, опровергая сообщения об изъятии техники. Фото © Telegram / Konbog75

"Дураки. <...> Я бы даже сказал: многозначительные дураки. <...> Ну совсем дураки. Дураки дурацкие", — иронично написал Богомолов, сопроводив посты фотографией, которая опровергает сообщения об изъятии у него техники.