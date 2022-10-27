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27 октября, 12:47

"Ну совсем дураки": Богомолов впервые высказался об обысках в его квартире после отъезда Собчак

Богомолов впервые высказался об обысках в его квартире после отъезда Собчак

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной, режиссёр Константин Богомолов назвал "дураками" тех, кто распространяет сообщения об обысках у него дома после отъезда супруги, журналистки Ксении Собчак. В своём телеграм-канале он посмеялся над изданиями, которые публикуют данную информацию.

Константин Богомолов выложил фотографию, опровергая сообщения об изъятии техники. Фото © Telegram / Konbog75

Константин Богомолов выложил фотографию, опровергая сообщения об изъятии техники. Фото © Telegram / Konbog75

"Дураки. <...> Я бы даже сказал: многозначительные дураки. <...> Ну совсем дураки. Дураки дурацкие", — иронично написал Богомолов, сопроводив посты фотографией, которая опровергает сообщения об изъятии у него техники.

Судя по кадрам, режиссёр в настоящее время занимается пьесой — на ноутбуке открыт файл с текстом произведения.

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Как уже писал Лайф, ранее в загородном доме журналистки и телеведущей Ксении Собчак в Подмосковье прошли обыски. Оперативники нагрянули к ней после того, как её коммерческий директор Кирилл Суханов и экс-главред российской версии британского журнала Tatler Ариан Романовский были задержаны в Москве. Оба обвиняются в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова и были арестованы до 24 декабря. Сама Собчак успела уехать из России в Литву через Белоруссию, причём границу пересекла по израильскому паспорту. Она, предположительно, тоже проходит по делу как подозреваемая.

Обложка ©

ТАСС / Василий Кузьмиченок

Николь Вербер

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