Две восьмёрки от тюрьмы и сумы: Нумеролог объяснила, почему Собчак никогда не окажется за решёткой
Телеведущая будет успешна и в России, и за её пределами, уверена Клара Кузденбаева. Нумеролог пророчит Собчак жизненный подъём после дня рождения 5 ноября.
Сбежавшая из России в Литву телеведущая Ксения Собчак — личность харизматичная, и ей прощается всё, что бы ни происходило. С таким заявлением выступила звёздный нумеролог Клара Кузденбаева. Подобное положение дел вокруг Собчак специалист объяснила двумя восьмёрками в её программе.
"Таких людей никогда не коснётся ни тюрьма, ни сума. Она фартовая, удачливая, её охраняют два мира — верхний и нижний. Поэтому даже в случае судебного процесса за решёткой Собчак точно не окажется", — указала Кузденбаева в беседе с kp.ru.
Большой проблемой нумеролог назвала отсутствие троек и четвёрок в программе журналистки: такие люди, как Собчак, могут творить нехорошие дела и даже не понимать этого. Ещё они бывают нетерпеливы, непрактичны и несправедливы. За богатство в жизни Ксении отвечают шестёрки. Беда в том, что ведущая не ведёт себя так, как предписывает код её поведения, и пренебрегает советами мужа Константина Богомолова — обладателя отменной интуиции.
Запись перехода границы Белоруссии и Литвы, предположительно, Ксенией Собчак. Видео © Telegram / "Три сестры"
"Чтобы удача ей сопутствовала, Ксения должна вести себя как маленькая девочка, а не демонстрировать свою силу и независимость", — добавила эксперт.
Кузденбаева пророчит подъём в жизни Собчак после 41-го дня рождения. Ждать телезвезде осталось недолго — праздник на носу, 5 ноября. Нумеролог подчеркнула: кто бы сейчас что ни говорил, у Ксении всё сложится отлично и на родине, и за рубежом. "41–42 года — хорошее время для Собчак: она встретит новую любовь, ещё и денег заработает. Эта светлая полоса продлится ещё долго, особенно если Ксения закроется и затихнет. Единственное, что надо всё-таки следить за своим здоровьем: после 48 лет возможны проблемы с сосудами".
Напомним, накануне в загородном доме журналистки и телеведущей Ксении Собчак в Подмосковье прошли обыски. Оперативники нагрянули к ней после того, как её коммерческий директор Кирилл Суханов и экс-главред российской версии британского журнала Tatler Ариан Романовский были задержаны в Москве. Оба обвиняются в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова и были арестованы до 24 декабря. Сама Собчак успела уехать из России в Литву через Белоруссию, причём границу пересекла по израильскому паспорту. Она, предположительно, тоже проходит по делу как подозреваемая.
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ТАСС / Андрей Епихин