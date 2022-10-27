Две восьмёрки от тюрьмы и сумы: Нумеролог объяснила, почему Собчак никогда не окажется за решёткой

Сбежавшая из России в Литву телеведущая Ксения Собчак — личность харизматичная, и ей прощается всё, что бы ни происходило. С таким заявлением выступила звёздный нумеролог Клара Кузденбаева. Подобное положение дел вокруг Собчак специалист объяснила двумя восьмёрками в её программе.

"Таких людей никогда не коснётся ни тюрьма, ни сума. Она фартовая, удачливая, её охраняют два мира — верхний и нижний. Поэтому даже в случае судебного процесса за решёткой Собчак точно не окажется", — указала Кузденбаева в беседе с kp.ru.

Большой проблемой нумеролог назвала отсутствие троек и четвёрок в программе журналистки: такие люди, как Собчак, могут творить нехорошие дела и даже не понимать этого. Ещё они бывают нетерпеливы, непрактичны и несправедливы. За богатство в жизни Ксении отвечают шестёрки. Беда в том, что ведущая не ведёт себя так, как предписывает код её поведения, и пренебрегает советами мужа Константина Богомолова — обладателя отменной интуиции.

Запись перехода границы Белоруссии и Литвы, предположительно, Ксенией Собчак. Видео © Telegram / "Три сестры"

"Чтобы удача ей сопутствовала, Ксения должна вести себя как маленькая девочка, а не демонстрировать свою силу и независимость", — добавила эксперт.