Добровинский иронично предложил ЕС ввести санкции против всех россиян вслед за Киркоровым

Адвокат Александр Добровинский назвал ерундой идею европейских политиков о том, чтобы включить народного артиста России Филиппа Киркорова в санкционный список. По его мнению, подобные действия лишь подогревают интерес людей к таким лицам.

"Получается совершенно наоборот: если ты попал под санкции, то автоматом становишься героем в России, тебя везде зовут, ты зарабатываешь намного больше, чем до этого. А это совершенно не то, на что делается расчёт", — пояснил юрист в беседе с телеканалом "360".

По его словам, действия Запада не несут никакого смысла, ведь в ином случае нужно было уже давно ввести санкции против всего населения России, в том числе домашних питомцев.