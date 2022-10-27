Добровинский иронично предложил ЕС ввести санкции против всех россиян вслед за Киркоровым
Адвокат Добровинский назвал ерундой идею европейских политиков ввести санкции против Киркорова
Адвокат Александр Добровинский назвал ерундой идею европейских политиков о том, чтобы включить народного артиста России Филиппа Киркорова в санкционный список. По его мнению, подобные действия лишь подогревают интерес людей к таким лицам.
"Получается совершенно наоборот: если ты попал под санкции, то автоматом становишься героем в России, тебя везде зовут, ты зарабатываешь намного больше, чем до этого. А это совершенно не то, на что делается расчёт", — пояснил юрист в беседе с телеканалом "360".
По его словам, действия Запада не несут никакого смысла, ведь в ином случае нужно было уже давно ввести санкции против всего населения России, в том числе домашних питомцев.
Кстати, помимо Киркорова в списке числятся бизнесмен Владимир Лисин, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, лидер Общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана" Франц Клинцевич.
Ранее США уже расширили список санкций против России, внеся в него ещё восемь человек и двенадцать организаций. Под ограничения подпали певица Жасмин, её муж (молдавский политик Илан Шор) и его партия. Причём заслуженная артистка РФ призналась, что гордится тем, что подпала под ограничения.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев