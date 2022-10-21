15 ограничительных мер: Киев ввёл санкции против живущих в России украинских певиц

Украинские власти ввели санкции в отношении родившихся на Украине певиц Ани Лорак, Таисии Повалий, Анны Седоковой, а также телеведущей Регины Тодоренко. Президентский указ опубликован на сайте украинского лидера Владимира Зеленского.

Артистки, о которых идёт речь, являются гражданами Украины, но проживают в России. Санкции наложены на них на пять лет и включают 15 ограничительных мер, в том числе — блокирование активов на территории Украины, запрет торговых операций и вывод капитала с Украины, аннулирование лицензий и разрешений, запрет на участие в приватизации и аренде, запрет на приобретение земельных участков. Звёзд лишат также украинских госнаград.