15 ограничительных мер: Киев ввёл санкции против живущих в России украинских певиц
Живущие в России Повалий, Лорак, Седокова и Тодоренко попали под санкции Зеленского
Украинские власти ввели санкции в отношении родившихся на Украине певиц Ани Лорак, Таисии Повалий, Анны Седоковой, а также телеведущей Регины Тодоренко. Президентский указ опубликован на сайте украинского лидера Владимира Зеленского.
Артистки, о которых идёт речь, являются гражданами Украины, но проживают в России. Санкции наложены на них на пять лет и включают 15 ограничительных мер, в том числе — блокирование активов на территории Украины, запрет торговых операций и вывод капитала с Украины, аннулирование лицензий и разрешений, запрет на участие в приватизации и аренде, запрет на приобретение земельных участков. Звёзд лишат также украинских госнаград.
Ранее Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против российских физических и юридических лиц. Санкционный список состоит из 1374 компаний и организаций. В перечне физлиц около двух с половиной тысяч имён. Рестрикции вводятся на пять и десять лет.
ТАСС / Дмитрий Коробейников