ВСУ выпустили по гражданской переправе в Херсоне 12 ракет

Двенадцать ракетных ударов совершили украинские вооружённые силы по гражданской переправе в Херсоне. По информации экстренных служб региона, системам ПВО удалось сбить 11 ракет.

В Херсоне прогремело несколько взрывов © LIFE

"Киевским режимом выпущено 12 ракет HIMARS, 11 ракет сбили подразделения ПВО, одна упала в район Антоновского моста. Информация по жертвам и разрушениям уточняется", — приводит ТАСС сообщение служб.

Ранее сообщалось. что украинские военные выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне. Три боеприпаса были сбиты, а три попали в район моста. Об этом также сообщил представитель экстренных служб региона.