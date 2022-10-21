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20 октября, 21:05

ВСУ выпустили по гражданской переправе в Херсоне 12 ракет

Двенадцать ракетных ударов совершили украинские вооружённые силы по гражданской переправе в Херсоне. По информации экстренных служб региона, системам ПВО удалось сбить 11 ракет.

В Херсоне прогремело несколько взрывов © LIFE

"Киевским режимом выпущено 12 ракет HIMARS, 11 ракет сбили подразделения ПВО, одна упала в район Антоновского моста. Информация по жертвам и разрушениям уточняется" приводит ТАСС сообщение служб.

Ранее сообщалось. что украинские военные выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне. Три боеприпаса были сбиты, а три попали в район моста. Об этом также сообщил представитель экстренных служб региона.

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Между тем французский телеканал BFMTV внезапно "потерял связь" с корреспонденткой Анн-Лор Банс, которая в прямом эфире проговорилась о том, что украинские войска обстреливают гражданские объекты Херсона, в том числе больницы. А при монтаже выпуска для сайта канала этот отрывок вырезали.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Юлия Коновалова

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