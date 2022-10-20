В Херсоне сообщили о планах освободить Николаев, Одессу и Днепропетровск

Власти Херсонской области намерены освободить ещё три региона Украины. О таких планах заявил замглавы региона Кирилл Стремоусов.

"Мы планируем после отражения атаки на Херсон перейти в контрнаступление на Николаев, Одессу и Днепропетровск", — сказал он РИА "Новости".