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20 октября, 06:34

В Херсоне сообщили о планах освободить Николаев, Одессу и Днепропетровск

Стремоусов рассказал о планах освободить Николаевскую, Одесскую и Днепропетровскую области

Власти Херсонской области намерены освободить ещё три региона Украины. О таких планах заявил замглавы региона Кирилл Стремоусов.

"Мы планируем после отражения атаки на Херсон перейти в контрнаступление на Николаев, Одессу и Днепропетровск", — сказал он РИА "Новости".

Лайф рассказывал, что вчера президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырёх новых субъектах России: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Также уровень повышенной готовности вводится в регионах Центрального и Южного федеральных округов страны, за исключением Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя — там вводится средний уровень реагирования.

Стремоусов: Пока речи о мобилизации в Херсонской области не идёт

Стремоусов: Пока речи о мобилизации в Херсонской области не идёт

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова

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