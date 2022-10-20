В Херсоне сообщили о планах освободить Николаев, Одессу и Днепропетровск
Стремоусов рассказал о планах освободить Николаевскую, Одесскую и Днепропетровскую области
Власти Херсонской области намерены освободить ещё три региона Украины. О таких планах заявил замглавы региона Кирилл Стремоусов.
"Мы планируем после отражения атаки на Херсон перейти в контрнаступление на Николаев, Одессу и Днепропетровск", — сказал он РИА "Новости".
Лайф рассказывал, что вчера президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырёх новых субъектах России: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Также уровень повышенной готовности вводится в регионах Центрального и Южного федеральных округов страны, за исключением Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя — там вводится средний уровень реагирования.
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