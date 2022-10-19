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19 октября, 14:13

Стремоусов: Пока речи о мобилизации в Херсонской области не идёт

Речи о мобилизации в Херсонской области пока не идёт. Об этом заявил замглавы региона Кирилл Стремоусов.

"Пока о мобилизации речи не идёт", сказал он в беседе с ТАСС.

Власть в Херсонской области передадут военным в рамках указа Путина

Власть в Херсонской области передадут военным в рамках указа Путина

Напомним, ранее сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырёх новых субъектах России: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Также уровень повышенной готовности вводится в регионах Центрального и Южного федеральных округов страны, за исключением Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя — там вводится средний уровень реагирования.

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Getty Images / Celestino Arce / NurPhoto

Александра Вишнякова

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