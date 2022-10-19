Власти Крыма не вводили ограничения на въезд и выезд
Власти Крыма не вводили ограничения на въезд и выезд из региона на фоне введения там среднего уровня реагирования. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
"Ограничений въезда и выезда в Крыму нет", — написал он в телеграм-канале.
Крючков пояснил, что дополнительные полномочия губернаторов не означают автоматическое введение указанных мер. Будут сформированы штабы и по их решению могут вводиться ограничения.
Напомним, ранее сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырёх новых субъектах России: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Также уровень повышенной готовности вводится в регионах Центрального и Южного федеральных округов страны, за исключением Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя — там вводится средний уровень реагирования.
ТАСС / Сергей Мальгавко