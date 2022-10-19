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19 октября, 13:57

Власти Крыма не вводили ограничения на въезд и выезд

Власти Крыма не вводили ограничения на въезд и выезд из региона на фоне введения там среднего уровня реагирования. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.

"Ограничений въезда и выезда в Крыму нет", — написал он в телеграм-канале.

Крючков пояснил, что дополнительные полномочия губернаторов не означают автоматическое введение указанных мер. Будут сформированы штабы и по их решению могут вводиться ограничения.

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Напомним, ранее сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырёх новых субъектах России: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Также уровень повышенной готовности вводится в регионах Центрального и Южного федеральных округов страны, за исключением Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя — там вводится средний уровень реагирования.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Александра Вишнякова

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