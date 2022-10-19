Власти Крыма не вводили ограничения на въезд и выезд из региона на фоне введения там среднего уровня реагирования. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.

"Ограничений въезда и выезда в Крыму нет", — написал он в телеграм-канале.