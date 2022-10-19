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19 октября, 13:53

Патрушев назвал число бежавших в РФ от киевского режима жителей Донбасса и Украины

Патрушев заявил, что в РФ приехало около 5 млн выходцев из Донбасса и с юго-востока Украины

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что около пяти миллионов жителей Донбасса и юго-востока Украины нашли себе дом в России, спасаясь от киевского режима.

"Около пяти миллионов жителей Донбасса и юго-восточных регионов Украины нашли убежище в России, спасаясь от геноцида неонацистского киевского режима", — отметил Патрушев, слова которого приводит официальный сайт Кремля.

В России могут ужесточить миграционный контроль

В России могут ужесточить миграционный контроль

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в новых реалиях необходимо скорректировать действующую концепцию миграционной политики, которая должна будет учитывать все имеющиеся вызовы и стать основой для дальнейшего совершенствования законодательства.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Артур Белкин

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