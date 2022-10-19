Патрушев назвал число бежавших в РФ от киевского режима жителей Донбасса и Украины

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что около пяти миллионов жителей Донбасса и юго-востока Украины нашли себе дом в России, спасаясь от киевского режима.

"Около пяти миллионов жителей Донбасса и юго-восточных регионов Украины нашли убежище в России, спасаясь от геноцида неонацистского киевского режима", — отметил Патрушев, слова которого приводит официальный сайт Кремля.