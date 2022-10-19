ЕС намерен ввести санкции против иранского разработчика беспилотников
Bloomberg: ЕС хочет ввести санкции против трёх иранских генералов и разработчика БПЛА
Евросоюз намерен ввести новые санкции против Ирана. В частности, речь идёт о трёх иранских генералах, а также разрабатывающей беспилотники компании Shahed Aviation Industries за якобы оказываемую помощь России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
"Речь идёт о Shahed Aviation Industries, которая отвечает за проектирование и разработку [ударных беспилотников] Shahed и трёх высокопоставленных генералах, которые занимают руководящие должности и принимают непосредственное участие в иранской программе БПЛА и сотрудничестве с РФ", — пишет издание. Также известно, что рестрикции Евросоюз намерен официально ввести уже в понедельник.
Как писало в конце августа издание The Washington Post, Иран якобы поставил России беспилотники, которые могут быть использованы в ходе специальной военной операции на Украине. Однако месяц спустя глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не поддерживает ни одну из сторон украинского конфликта и потому не считает правильным поставки оружия как Киеву, так и Москве. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг использование иранских беспилотников в ходе спецоперации на Украине.
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