ЕС намерен ввести санкции против иранского разработчика беспилотников

Евросоюз намерен ввести новые санкции против Ирана. В частности, речь идёт о трёх иранских генералах, а также разрабатывающей беспилотники компании Shahed Aviation Industries за якобы оказываемую помощь России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

"Речь идёт о Shahed Aviation Industries, которая отвечает за проектирование и разработку [ударных беспилотников] Shahed и трёх высокопоставленных генералах, которые занимают руководящие должности и принимают непосредственное участие в иранской программе БПЛА и сотрудничестве с РФ", — пишет издание. Также известно, что рестрикции Евросоюз намерен официально ввести уже в понедельник.