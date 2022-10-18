Песков опроверг использование иранских беспилотников в ходе спецоперации на Украине
Кремль не располагает информацией о покупке иранских беспилотников для нужд Российской армии. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Отметим, что летом представитель Кремля назвал вбросом информацию американских СМИ о поставках иранских беспилотников в Россию. Теперь же украинская сторона утверждает, что в ходе специальной военной операции Москва использует дроны, произведённые в исламской республике.
"Мы не располагаем такой информацией. Используется российская техника, вы знаете об этом, с российскими наименованиями. Все остальные вопросы можно адресовать Минобороны", — сказал Песков.
Напомним, что 17 октября дроны-камикадзе "Герань-2" снова были применены для ударов по энергосистеме и военным объектам Киева. В городе была объявлена воздушная тревога из-за взрывов. Также объявление тревоги подтверждено властями Волынской, Полтавской и Ивано-Франковской областей. Ранее она прозвучала в Одесской, Николаевской и приграничных с Киевской областях. Российские беспилотники "Герань-2" спокойно обошли ПВО Киева и поразили несколько объектов.