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18 октября, 09:22

Песков опроверг использование иранских беспилотников в ходе спецоперации на Украине

Кремль не располагает информацией о покупке иранских беспилотников для нужд Российской армии. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отметим, что летом представитель Кремля назвал вбросом информацию американских СМИ о поставках иранских беспилотников в Россию. Теперь же украинская сторона утверждает, что в ходе специальной военной операции Москва использует дроны, произведённые в исламской республике.

"Мы не располагаем такой информацией. Используется российская техника, вы знаете об этом, с российскими наименованиями. Все остальные вопросы можно адресовать Минобороны", — сказал Песков.

Как в западных СМИ отнеслись к российским дронам-камикадзе, бьющим по инфраструктуре Украины

Как в западных СМИ отнеслись к российским дронам-камикадзе, бьющим по инфраструктуре Украины

Напомним, что 17 октября дроны-камикадзе "Герань-2" снова были применены для ударов по энергосистеме и военным объектам Киева. В городе была объявлена воздушная тревога из-за взрывов. Также объявление тревоги подтверждено властями Волынской, Полтавской и Ивано-Франковской областей. Ранее она прозвучала в Одесской, Николаевской и приграничных с Киевской областях. Российские беспилотники "Герань-2" спокойно обошли ПВО Киева и поразили несколько объектов.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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