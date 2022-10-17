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Как в западных СМИ отнеслись к российским дронам-камикадзе, бьющим по инфраструктуре Украины

Почему российские дроны-камикадзе, летящие в Киев и западные регионы Украины, не очень беспокоят Запад, становясь прагматичным предлогом для дальнейших контрактов ВПК.

17 октября, 16:17
<p>Фото © <a href="https://t.me/chvkmedia/63912" target="_blank" rel="noopener noreferrer">t.me/chvkmedia</a></p>

Фото © t.me/chvkmedia

Медийно Вашингтон не поспевает за ударами возмездия России на Украине. В ночь на понедельник Россия продолжила уничтожать энергосистему Украины и её железнодорожные узлы связи. Пока пикирующий русский дрон "Герань-2" бьёт по Киеву, в западных областях продолжают греметь взрывы и исчезать электричество, украинцы сливают в Сеть видео полётов беспилотников РФ, которые они пытаются сбить очередями из автоматов. Система ПВО, объединённая боевой командной линией Link16, на них не реагирует. Украинские РЛС с трудом замечают беспилотники, сделанные из композиционных материалов, отмечают военные эксперты.

ПЗРК бессильны против "Герани". Ракета пошла мимо. Видео © t.me/apleonkov

Британские и американские СМИ сообщают, что русские беспилотники бьют по центру Киева. Сухими сводками Bloomberg обозначает потери Киева — четверо гражданских — и объясняет ударами возмездия необходимость выделить ещё 487 миллионов долларов Киеву на вооружение. Похоже, для Британии и США эти удары становятся будничными.

Главы МИД стран ЕС одобрили создание "миссии содействия в обучении украинских солдат" для примерно 15 000 украинских военнослужащих, которая начнёт работу в ноябре и будет функционировать на протяжении двух лет. Базы будут расположены в Польше и Германии, украинцы получат навыки, необходимые для эксплуатации систем вооружения западного образца, и пройдут общевойсковую подготовку. Также Евросоюз выделит ещё 500 млн евро из Фонда обороны ЕС (EPF) на вооружение для Киева.

Подводим предварительные итоги сегодняшней "геранизации" объектов критической и военной инфраструктуры Украины. Видео © t.me/chvkmedia

СNN дежурно публикует бегущую хронику повреждений критической инфраструктуры Украины после ударов беспилотников, разбавляя тексты сообщением об усилении Белоруссии российскими войсками и техникой. Бодрые рапорты силовиков Киева о том, что сбито 36 беспилотников из сорока двух уныло диссонируют с фотографиями разрушений. Более того, говоря, что один из дронов был сбит стрелковым оружием, министр внутренних дел Украины призывает население не стрелять, потому что это несёт большую опасность. Дело в том, что у "Герани" на борту — взрывчатка и когда дроны падают на гражданские объекты, то повреждают их, объясняют военные эксперты.

Под заголовками о бомбёжках Киева французская Le Monde особое внимание уделяет российскому беспилотнику, называя его иранским Shahed 136. AgoraVox вообще не замечает ударов по Украине. Самая популярная статья с 14 октября, которая занимает второе место на сайте, это "Генерал Армагеддон безжалостного Путина!", то есть о командующем СВО Сергее Суровикине, которая начинается с утверждения главы британской разведывательной службы GCHQ Джереми Флеминга о том, что "российская военная машина истощена", а россияне-де "видят, что Путин ошибся". В немецкой прессе информация о бесконечно бегущей из России журналистке Марине Овсянниковой затмевает удары по центру Киева, красуясь на первой полосе Deutschlandfunk.

Польское издание Interia воспринимает российские удары возмездия как ответ НАТО, которое с понедельника проводит учения Steadfast Noon. Но самый эпичный слив Украины, глумясь заранее над Зеленским, приготовили в США. В эфире американского телеканала WDIV Local 4 вместо сюжета о чёрных дырах запустили выступление президента Украины Владимира Зеленского, не сразу заметив неполадку. Телеведущие не смогли сдержать смех, ведь в последнее время Украину нередко сравнивают с чёрной дырой, в которой пропадает всё поставляемое Западом оружие.

Американский телеканал случайно запустил речь Зеленского вместо сюжета о звуках чёрной дыры

Американский телеканал случайно запустил речь Зеленского вместо сюжета о звуках чёрной дыры

https://static.life.ru/publications/2022/10/17/795679903790.4724.jpg

Фото © Shutterstock

Почему Запад спокойно реагирует на российские удары возмездия по Украине?

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Авторы
Елена Стафеева
Елена Стафеева

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