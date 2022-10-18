Почему ООН использует против России ливийский фейк о насилии солдат Какие цели стоят за сооружением такого масштабного фейка и почему спецпредставитель ООН заимствует доказательства у Украины. 25456 25456 Обложка © Getty Images / endelpende

Для чего спецпредставитель ООН по сексуальному насилию в условиях конфликта Прамила Паттен заявляет, что изнасилования украинцев являются частью военной стратегии России на Украине, добавив, что российских солдат кормят для этого виагрой? В 2011 году агентство Reuters тиражировало такую же ложь про солдат Муаммара Каддафи, которых якобы кормило виагрой ливийское правительство. Тогда этот фейк был вброшен в публичное пространство в разгар американской интервенции в Ливию главным прокурором Международного уголовного суда Луисом Морено Окампо, который собирал доказательства, что по команде из Триполи солдаты насилуют сотни гражданских для усиления репрессивных мер.

По словам Прамилы Паттен, подобная тактика направлена на "дегуманизацию жертв". Чиновница ООН упомянула, что в сентябрьском докладе вновь подтвердились факты изнасилования, которые были обнаружены ранее. Вероятно, речь идёт о фантазиях украинского экс-омбудсмена Людмилы Денисовой, которая придумывала совершенно безумные истории о сотнях случаев изнасилования украинцев российскими солдатами и в итоге была уволена за обман международного сообщества.

— Когда женщин держат несколько дней и насилуют, когда начинают насиловать маленьких мальчиков и мужчин, когда вы видите многочисленные увечья половых органов, когда вы слышите показания женщин о российских солдатах, снабжённых виагрой, — это явно военная стратегия, — заявила спецпредставитель ООН.

Высказывания Прамилы Паттен прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По её словам, суть сказанного спецпредставителем ООН невозможно комментировать серьёзно.

— Её слова выходят за грань разумного. К тому же чиновница, очевидно, действует за пределами своего мандата и полномочий. При этом она не скрывает, что в суждениях опирается на обрывочные данные не признаваемой Россией "независимой международной комиссии по расследованию на Украине", которые, по её же словам, проверить сложно. Иначе говоря, перед нами опять классическое хайли лайкли, только на этот раз на уровне извращённой фантазии, — отметила Мария Захарова, напомнив историю про ливийских солдат.

Кто такая Прамила Паттен

Фото © YouTube / Global Connections Television

Адвокат и функционер Организации Объединённых Наций (ООН) Прамила Паттен — уроженка экс-британской колонии, а ныне Республики Маврикий, получила высшее юридическое образование в Лондоне. Сейчас возглавляет офис движения за права женщин при ООН, учреждённый с подачи Хиллари Клинтон, поэтому нынешняя должность — это шанс оправдать доверие своих влиятельных покровителей из Демпартии США. Чем грубее фейки и безумнее ложь, которую вещают с некогда высокой трибуны международной организации, тем больше возможностей её цитирования западными СМИ. Это сообщение уже растиражировали все новостные агентства мира, включая крупные издания Запада, Европы и России.

— Это часть классической западной пропаганды для обесчеловечивания противника. В конце 40-х годов подобную пропаганду применяли спецслужбы США против Советского Союза, распространяя фейковую информацию о массовых изнасилованиях в Германии. Затем эта тема стала доминировать в антисоветской, а после в антироссийской пропаганде. Мы видим повторение тех же самых штампов. Отсутствие новых мыслей у западных идеологов и желание унизить русских и российское государство, — комментирует глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Абсолютно русофобское заявление характеризует ангажированность чиновницы ООН, считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

— Это проплаченное политически мотивированное заявление, которое не просто не соответствует действительности, но и в глазах нормального человека выглядит просто чудовищным. Таков уровень нынешней Организации Объединённых Наций, которая деградирует и превратилась в филиал обслуживания американских интересов на всех уровнях, включая и генсека ООН — рупора Госдепа США. Анализировать подобные высказывания — всё равно что разбирать физиологию собаки, которая гадит на газон. Именно этим сейчас занимается соответствующее должностное лицо, — отметил Игорь Коротченко.

За заявлением о том, что изнасилования украинцев являются частью военной стратегии России, скрывается то же, что и скрывалось за ложью Людмилы Денисовой, которая, будучи омбудсменом Украины, призналась, что выдумала всё, что она говорила о российской стороне, чтобы произвести впечатление на западных кураторов, уверен политолог Алексей Мухин.

— По сути, речь идёт о попытках повторить "успех" Денисовой. Думаю, что люди, которые распространяют подобного рода измышления, являются беспринципными врунами. Они называют такие вбросы элементом информационного противоборства, а мы — низостью, — сказал Алексей Мухин.

Фото © Shutterstock / Agnieszka Skalska Почему ООН не меняет методички со времён Второй мировой войны? 0 Нет денег на новые методички Европейцам этого достаточно Такие фейки прекрасно работают Свой вариант в комментарии

Авторы Елена Стафеева