Зачем НАТО демонстрирует России "ядерные мускулы" на учениях Steadfast Noon Чем для России опасны ядерные учения НАТО, которые пройдут с 17 по 30 октября в Европе в 900 километрах от границы России. 16 октября, 21:40 Обложка © Getty Images / Narciso Contreras / Anadolu Agency

Иранское издание Javan накануне ядерных учений НАТО задумывается о том, какие могут быть последствия у Steadfast Noon, на которых страны альянса будут отрабатывать именно наступательные, а не оборонительные действия. Учения пройдут в Европе с 17 по 30 октября, активная часть пройдёт в воздушном пространстве Великобритании, Бельгии и Нидерландов. В одном из эпизодов ожидается участие не менее двух бомбардировщиков В-52Н, приписанных к авиабазе Minot AFB, США. Всего планируется участие 60 боевых и специальных самолётов из 14 стран военного блока. Военные эксперты предупреждают, что опасность таких тренировок во внезапных инцидентах с потерями ядерных бомб и ошибками в целях, которыми так славятся США.

— Эти учения помогают гарантировать, что силы ядерного сдерживания НАТО остаются безопасными, надёжными и эффективными, — заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску. Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг напоминал, что учения ядерных сил Steadfast Noon ("Стойкий полдень") являются "обычными ежегодными учениями, обеспечивающими сдерживание".

Представители Североатлантического альянса отметили, что боевое вооружение в учениях использоваться не будет. Причиной ядерной подготовки является эскалация конфликта на Украине. Но в военной доктрине США есть принцип превентивного удара. А в Nuclear Posture Review (NPR) закреплена возможность применения ядерных сил против КНР, России, КНДР, Ирака, Ирана, Ливии и Сирии. Если учесть, что три года назад в Штатах появились наставления Комитета начальников штабов, где на каждую российскую шахтную пусковую установку нацелено два ядерных боезаряда и на каждый обособленный объект от завода до ТЭЦ и АЭС — один, то есть чуть больше 400 ударов, то вывод очевиден: западные страны ведут планомерную подготовку к ядерному нападению на Россию.

B-52. Фото © Wikipedia

"Учебный армагеддон" может перерасти в реальный, предупреждает белорусское издание "Северная Евразия". НАТО ещё в прошлом году провело учения, аналогичные вторжению военного блока в Ливию и Ирак. "Полярис-2021" закончился 3 декабря и включал отработку операций воздушных и военно-морских сил западных стран. НАТО репетировало вступление Запада в вооружённый конфликт с Россией в случае нашего вторжения на Украину. Эксперты считают, что контекст и сценарий учений, включающий названия стран, имён политиков, специфика манёвров стали сигналом о будущем нападении, поскольку идентичные военные игры альянс проводил 12 лет назад перед интервенцией в Ливию (учения "Балтопс-2010"). После чего последовала полномасштабная операция по свержению законного правительства Муаммара Каддафи.

О самых больших рисках ядерной катастрофы за последние 60 лет в выходные напомнил американский миллиардер Илон Маск, махнувший рукой на необходимость за свой счёт обеспечивать работу спутниковой связи Starlink на Украине. "Было бы здорово, если бы однажды человечество прекратило целиться в себя ядерным оружием, которое уничтожит всю жизнь на земле", — прокомментировал Маск предстоящие учения Steadfast Noon. Он также добавил, что Россия может уничтожить США и Европу ядерными ударами менее чем за 30 минут.

— Я пытаюсь изо всех сил деэскалировать эту ситуацию, но, честно говоря, безуспешно, — написал Маск в "Твиттере".

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Позднее он добавил, что Starlink — единственная система связи, всё ещё работающая на украинском фронте, когда все остальные западные спутники оказались недееспособны: "Россия активно пытается ликвидировать и Starlink. Для защиты SpaceX направила огромные ресурсы на оборону. Даже в этом случае Starlink всё ещё может умереть. Интернет-волокно, телефонные линии, вышки сотовой связи и другие средства космической связи в районах боевых действий были уничтожены. Starlink — это всё, что осталось. На данный момент".

С понедельника Североатлантический альянс начинает проведение двухнедельных учений ядерных сил.

— Подобные учения позволяют Североатлантическому альянсу провести подготовку к применению ядерных сил странами НАТО, они включают в себя передислокацию стратегической авиации, штабов. Будут подниматься авиация, использоваться различные командные пункты, в том числе и на кораблях. В основном будут заниматься управлением, практическим выполнением подготовки боеприпасов к боевому применению. Естественно, угроза всегда существует, — отметил военный эксперт, экс-начальник Зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев. — С нашей стороны будет дан аналогичный ответ. Сейчас на север передислоцированы самолёты Ту-160, Ту-95. Американцы начинают волноваться, для чего к их границам прибыли российские самолёты – носители ядерного оружия.

Сергей Хатылев считает, что ожидать активных действий и применения боеприпасов со стороны НАТО не стоит, потому что это повлечёт последствия и ответ России — обладателя ядерного оружия. Главная опасность — инциденты, которыми известны США. Экс-начальник Зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России приводит пример из истории 1968 года. Авиакатастрофа самолёта с базы США ВВС в Туле (Гренландия) повлекла потерю одной ядерной бомбы и взрыв трёх. С нашей стороны таких случаев не было, отмечает военный эксперт, кроме затопления атомной подлодки К-278 в 1989 году, вызванного пожаром.

Фото © Shutterstock Каких целей пытается достичь НАТО, проводя учения у границы России? 0 Запугивает Россию Тренируется перед нападением Готовит ядерную провокацию

Авторы Елена Стафеева