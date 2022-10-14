Что означают сигналы западных политиков о ядерном инциденте Публикации западных СМИ в последние дни делятся на три основные темы: ядерный обмен, результат санкций в Европе и подготовка к ядерной зиме 18330 18330 Обложка © Shutterstock

— Если РФ применит ядерное оружие на Украине, будут серьёзные последствия, мы не будем вдаваться в подробности того, как именно будем отвечать. Применение ядерного оружия означало бы пересечение очень важной черты, что в корне изменит характер войны на Украине, — заявил генсек НАТО Столтенберг в ходе очередного брифинга. Что не только не успокоило западные СМИ, но, скорее всего, вызвало обратный эффект. Европейцы и американцы начали писать о том, что их ведут на убой ради Крыма, который де-факто всегда был российским. Журналисты припоминают и слова Зеленского, призвавшего нанести по России превентивные удары. Однако ни граждане Америки, ни Европы в своём большинстве не желают превращаться в радиоактивную пыль, о чём прямо сообщают со страниц СМИ.

США

— Нью-Йорк может превратиться в пыль при попытке Киева захватить Крым, — отметила обозреватель американского журнала National Interest Сумантра Майтра. — В последнее время боевые цели Украины начали меняться с оборонительных на захватнические, и это может привести к ядерной войне.

Журналист напомнила об идее Илона Маска справиться с кризисом на Украине мирным путём. Обозреватель сочла его "здравомыслящим человеком с головой на плечах". Похоже, тема поддержки Украины потеряла на Западе свою монолитность, всё больше политиков используют тему бессмысленных трат на войну Киева с Россией как таран против политических оппонентов. В то же время общественность понимает, что намеренные акценты могут привести к действительной катастрофе и ядерной зиме.

Представители блока НАТО, бывшие генералы, а ныне лоббисты ВПК все скопом предупреждают о некой ядерной катастрофе, как бы объясняя общественности заранее, что они тут ни при чём и виновата во всём Россия. Вспомним о сигналах со стороны США накануне теракта СБУ, устроенного на Крымском мосту. Тогда СМИ со ссылкой на спецслужбы заявили, что убийство дочери философа Александра Дугина Дарьи было совершено без их ведома. А сейчас Столтенберг проговаривается о чём? О невозможности вписаться за Украину и изменении хода войны в случае ядерного инцидента.

В то время как глава Украины на транквилизаторах требует всё больших финансовых вливаний и оружия. Да так, что главе Белого дома приходится давать ему по рукам во время назревающих проверок со стороны республиканцев, куда и как тратятся миллиардные транши на украинский нацизм.

Зеленский в роли Чичикова на скоростях в интервью немецкому телеканалу объясняет за всю Россию и ядерное оружие. Видео © T.me / iikhu

Телеведущий канала Fox News Такер Карлсон раскритиковал Зеленского, просящего новое финансирование: "Тип в футболке просит денег для своей находящейся в критическом состоянии экономики. Ты кто такой, тролль? Пошёл вон!"

Видео © Fox News Channel

Ну а новая обложка The Economist красноречиво демонстрирует основной посыл изменений. Под рубильником надпись гласит: "Смена режима". Спецвыпуск называется "Мир экономии".

— Существует ядерная угроза. Путин говорит, что он не блефует. Он не может позволить себе блефовать. Должно быть ясно, что те, кто поддерживает Украину — ЕС, его государства-члены, США и НАТО, — также не блефуют. Любая ядерная атака против Украины спровоцирует ответ, не ядерный ответ, но мощный ответ с военной стороны... Армия России будет полностью уничтожена, — пригрозил Москве глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сравнивший Европу с садом, а большую часть мира с джунглями, на что отреагировали российские политики, назвавшие его Маркизом де Садом.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев расценил как паранойю слова Борреля о возможности нанесения Россией ядерного удара по Украине.

Реакция европейских СМИ

В то время как Испания передаёт Украине четыре комплекса противовоздушной обороны Hawk, испанские СМИ призывают правительство и народ проснуться. "Курсом на бойню" назвала испанская Rebeliоn следование курсу НАТО: "Европа совершает самоубийство, оплачивая огромные экономические и человеческие издержки войны на Украине и санкций США против России. Европа идёт по пути немыслимого ужаса, действуя как колония, как держава, подчинённая интересам промышленного и военного аппарата США".

Объясняя читателям, что ради вооружения Киева Испания отказывается от финансирования своих инвестиций в социальную сферу и откладывает изменения энергетической модели в связи с изменением климата, чтобы в качестве своих приоритетов решить неотложные имперские проблемы США. Издание напоминает, что закупка вооружения у США составит в следующем году 25 млрд евро.

Французские военные, давно заложив свой суверенитет, всё-таки не утратили навыков экспертной аналитики, о чём предупреждает своих сограждан генерал Лалан-Бердутик в Boulevard Voltaire.

— Россия ещё не прибегала к своему стратегическому оружию, — говорит французский генерал в отставке. — Расчёты Запада на победу своих "прокси" иллюзорны. ЕС и США так и не поняли, что для россиян речь идёт сейчас о Родине, именно это придаёт позициям Путина прочность. На самом деле и в советский период Донбасс оставался русским, его принадлежность к УССР микшировалась советской централизацией. Это меняет смысл конфликта для России, теперь для россиян речь идёт о Родине и патриотизме. В их сознании всё выглядит так: украинская контратака задела священную землю России. Боюсь, что мы, на Западе, так и не поняли, о чём идёт речь. Если посмотреть на ситуацию в рамках исторической России, называвшейся до революции Российской империей, это Путин защищается от агрессора, а не Украина.

Памятник красноармейцам, на который военнослужащие Народной милиции ЛНР водрузили Знамя Победы. Село перешло под контроль ЛНР в ходе специальной военной операции России. Село Муратово. Луганская область. Украина. Фото © ТАСС / Александр Река

Он также напомнил про репортаж французского корреспондента, который сообщил, что "в некоторых сёлах, которые у нас называют освобождёнными украинской армией, 90% населения оказалось за русских". По его словам, для таких сельских жителей украинская армия опасна, они рассматривают украинскую армию как захватническую силу. "Досадно иногда видеть, насколько мы далеки от реальности в наших оценках происходящего в России. А ведь мы должны придерживаться правды, нравится она нам или нет", — сказал генерал.

Протестующие держат плакаты во время демонстрации против роста цен на энергоносители возле штаб-квартиры Ofgem в Кэнэри-Уорф в Лондоне, Англия. 26 августа 2022 года. Фото © Getty Images / Rob Pinney Готова ли Европа к ядерной провокации Запада на Украине? 0 Не все европейцы хотят идти на убой Они ничего не понимают Свой вариант в комментарии

Авторы Елена Стафеева