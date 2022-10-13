Почему на G20 ждут Путина, а Байден готов разменять Украину на баскетболистку Грайнер Оставшиеся полтора месяца до саммита на Бали могут стать решающими для российской спецоперации на Украине. 12 октября, 21:40 Обложка © Shutterstock

Российские удары возмездия по Украине уничтожили треть энергетической инфраструктуры Незалежной. Судные часы генерала Суровикина ошеломили западные страны. Прошло два дня той страны, в которой всегда хотели бы жить большинство граждан России, и к вечеру МИД Индонезии заявил, что ожидает на саммите G20 Владимира Путина.

Индонезия, председательствующая в G20 в 2022 году, подтвердила участие Путина в саммите и присутствие Зеленского. Россия отреагировала заявлением главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что Москва готова рассмотреть встречу Путина и Байдена на G20. Ранее посол Индонезии в ОАЭ Багис сообщил, что главы России и Украины согласились посетить мероприятие.

— Мы же многократно говорим о том, что никогда мы от встреч не отказываемся, и, если поступит предложение, тогда мы будем его рассматривать, — отметил Лавров, комментируя российским СМИ предстоящее мероприятие на Бали, которое пройдёт 15–16 ноября.

Фото © ТАСС / Бедняков Павел

В американской прессе появились заявления, что дипломаты США не будут бойкотировать выступление российских представителей на саммите. А президент Джо Байден, можно сказать, совершил кульбит через голову, прокомментировав CNN, что если президент России Путин, который сейчас "действует жёстко" на Украине, готов обсуждать с ним судьбу баскетболистки Бриттни Грайнер, то он согласен обсудить с ним этот вопрос, но не ситуацию в Незалежной, так как "не видит в этом смысла". То есть эквилибристика этих слов сводится к замысловатому политическому кульбиту в ожидании ноябрьских выборов.

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что пока ни от российской, ни от американской стороны каких-либо инициатив об организации двусторонних контактов на высшем уровне не было.

Почему Байден хочет поменять баскетболистку

В эксклюзивном интервью CNN Байден произнёс, что считает президента России Владимира Путина "рациональным игроком", который тем не менее плохо оценил свою способность вторгнуться на Украину и подавить её народ. Также глава США Байден "в частном порядке" сообщил Зеленскому, что ему будет трудно продолжать просить деньги у Конгресса, если украинский президент не перестанет жаловаться на "недостаточную" помощь Киеву", ссылаясь на источники, сообщает The Washington Post.

— Я думаю, что он рациональный игрок, который значительно просчитался, — сказал Байден после удара возмездия по Украине.

Американская олимпийская чемпионка по баскетболу Бриттни Грайнер. Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

CNN напоминает, что Байден, предупредивший на прошлой неделе, что риск "ядерного армагеддона" достиг самого высокого уровня за последние 60 лет, считает, что угрозы, исходящие из России, могут привести к катастрофическим "ошибкам" и "просчётам". При этом он отказался разъяснить, как именно отреагируют США, если глава России применит тактическое ядерное оружие на Украине. Также глава Америки заявил о "последствиях" для Саудовской Аравии после того, как она фактически солидаризировалась с Москвой в вопросе о сокращении добычи нефти.

— После слов главы Белого дома о готовности обсуждать обмен американской баскетболистки и отказе говорить с Путиным об Украине появилась шутка, что в итоге США могут разменять ставшую российской бывшую часть Украины на спортсменку. Всё дело в том, что демократы ждут выборов в Конгресс США, которые пройдут 8 ноября. Если они смогут победить, то Киев продолжит получать поддержку, если проиграют — будут вынуждены сдавать позиции, обороняться и разменивать Украину, — полагает политолог Марат Баширов.

Белый дом и Западный мир переживают головокружение от военных успехов Украины, они уверены, что Киев выигрывает, Харьковское контрнаступление вкупе с попытками ВСУ наступать под Херсоном, по их мнению, говорят о том, что Армия России слабее, и поэтому они не видят смысла договариваться со стороной, которая, как они считают, проигрывает, объясняет политолог-американист Малек Дудаков.

— Ситуация может поменяться. Если Запад увидит вероятность победы России на фронте и угрозу потери Украиной новых регионов, то США потребуют от Киева сесть за стол переговоров. Сейчас Белый дом не хочет договариваться, поскольку считает, что для Москвы ситуация будет складываться хуже. Что же касается баскетболистки, то это отдельная тема, по которой ранее были подвижки. Например, в обмене на Ярошенко. А других тем у Штатов пока нет, — говорит Дудаков.

Запад ждёт выгодной позиции

Большинство экспертов считают, что Запад и Вашингтон в частности откажутся подписывать какой-либо документ с Москвой до полного разгрома Украины.

Партия мира на Западе в лице экс-президента США Дональда Трампа, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, принца ОАЭ Мухаммада ибн Заида Аль Нахайяна воздействует на позиции американских ястребов отрицательно, заставляя повышать ставки. Поэтому в оставшееся время до саммита G20 Москва может сосредоточиться на специальной операции на Украине, что уже продемонстрировали первые дни командования Сергея Суровикина.

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Авторы Елена Стафеева