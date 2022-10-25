Почему съезд компартии в Пекине прошёл на пользу России После съезда в Пекине американские эксперты опасаются разгрома Москвой Киева и Львова. Что же стоит за акцией с выводом из зала экс-председателя КНР? 16056 16056 Фото © Getty Images / Lintao Zhang

Кейс с Ху

Скандальный вывод с XX съезда китайской компартии экс-председателя КНР Ху Цзиньтао стал для западных аналитиков почвой для множества версий. Напомним, когда бывшего генсека вывели из зала заседаний под камеры в ключевой день партийного съезда, сославшись затем на его плохое самочувствие, то это означало разгром внутрипартийной оппозиции главе Китая. Таким образом, обнажив скрываемые до этого противоречия в китайской компартии, все проамерикански настроенные члены (КПК), которые, по одной из версий, готовили прокси-переворот и смещение Си Цзиньпина, лишились будущего. Именно поэтому, как утверждают эксперты, миру намеренно продемонстрировали кадры не принятого в политической культуре Поднебесной отстранения бывших соратников.

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Сейчас эксперты по всему миру задаются вопросом, решит ли Китай проблему с Тайванем военным путём. Отменена встреча председателя КНР и президента США. Не означает ли неофициальный разрыв Китая с США полномасштабную поддержку Пекином Москвы в спецоперации на Украине.

Например, экс-генерал США Блейн Холт заявил, что, после того как Си Цзиньпин вступил в должность на третий срок, "у президента России Владимира Путина и его "генерала Армагеддона" развязаны руки по Украине".

— Там действительно будет жёстко. Я думаю, мы начнём видеть, как такие города, как Львов и Киев, станут целями спецоперации, — сказал Холт.

Причём последствия и значения этого съезда, как утверждают эксперты, могут потрясти мир. Итогом внутрипартийного обновления стало смещение с двух третей ключевых должностей членов Центрального комитета КПК, из которых формируются политбюро и его постоянный комитет — главные органы партии.

Ещё одна версия произошедшего появилась в российских дипломатических кругах. Якобы Ху Цзиньтао намеревался зачитать на съезде заявление, подписанное всеми уже отстранёнными из партии членами, что КНР отказывается от силового возврата Тайбэя. Это происшествие могло запустить ещё большую радикализацию Тайваня по украинскому сценарию.

Варианты развития отношений Пекина и Москвы

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Если вспомнить предысторию последних лет, то разборка со старшими комсомольцами стала итогом противостояния Си и команды Ху. Государственник Цзиньпин активно занимался последние годы внешней политикой. Китаю удалось укрепиться в Африке, Средней Азии. В последние годы КНР стала одним из главных игроков в восточной части ЕС. Что, по мнению теперь экс-членов КПК, противоречило заветам Дэн Сяопина. В 2018 году глава КНР подвергся критике со стороны своих конкурентов по партии в опубликованном "Письме четырёх".

Поэтому Си не стал дожидаться своего плавного смещения и провёл масштабную спецоперацию внутри КПК ещё до съезда, полагают эксперты. Для России подобные реформы могут означать только одно: увеличение интереса Пекина, который сегодня следит за военной ситуацией. Что может повлиять на пересмотр со стороны КНР отношений к Москве.

Основным итогом октябрьского съезда КПК стало переформатирование системы управления страной, которая обеспечивала Китаю беспрецедентный экономический рост и политическую стабильность. Эксперты уверены, что изменение конфигурации политической системы соответствует принятому решению воевать. Поэтому России может быть оказана военная поддержка, также можно рассчитывать на решение Тайваньского вопроса в скором времени. Что очень выгодно России.

Фото © Getty Images / Kevin Frayer Захочет ли Китай решить тайваньский вопрос в следующем году? 0 Да, это вероятно Нет Это произойдёт до Нового года

Авторы Елена Стафеева