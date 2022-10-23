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23 октября, 08:42

Си Цзиньпин пообещал, что Китай будет продвигать ценности справедливости и демократии

Китай вместе с остальными странами будет развивать ценности мира, справедливости, демократии и свободы. Об этом заявил председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин.

"Мы будем вместе со всем остальным миром развивать такие ценности, как мир, развитие, справедливость, правда, демократия и свобода", — сказал он, выступая на встрече с журналистами в Доме народных собраний в Пекине по итогам первого пленума Центрального комитета Коммунистической партии страны.

Пекин будет отстаивать мир во всём мире, способствовать мировому развитию и продолжать создавать сообщество единой судьбы человечества, добавил генсек Компартии.

Си Цзиньпин заявил, что развитие Китая и мира неотделимы друг от друга

Си Цзиньпин заявил, что развитие Китая и мира неотделимы друг от друга

Напомним, Си Цзиньпин избран генсеком на третий срок. Соответствующее решение принял Центральный комитет КПК. Голосование состоялось на первом пленуме партии 20-го созыва. Президент России Владимир Путин уже поздравил Си Цзиньпина с переизбранием и добавил, что будет рад продолжить конструктивный диалог и тесную совместную работу по развитию отношений партнёрства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков

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